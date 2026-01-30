TV3 emitirá, esta noche, la segunda gala de Eufòria. Después de conocer la cuarta tanda de artistas del concurso, los televidentes los verán en otros registros y con retos que les permitirán demostrar si realmente pueden llegar a convertirse en los favoritos. Como es habitual, un poco antes de la emisión se ha confirmado la lista de temas que han seleccionado para ellos. ¿Qué canciones escucharemos en esta nueva entrega? Habrá temazos de artistas tan top como Bon Jovi, Joan Manuel Serrat o Aretha Franklin. Ahora bien, también habrá lugar para temas más comerciales.

La reacción de la audiencia fue bastante clara a través de la red a lo largo de la gala y cuatro nombres destacaron por encima de los otros. Las actuaciones que más gustaron fueron las de Lluís, la de Daniela, la de Aina y la de Monique. Todos ellos tendrán en sus manos la oportunidad de volver a brillar y sabemos con qué éxitos. En el caso de Lluís Oliveras, interpretará un dulce como Zombie lady de Damiano David. Y de la canción de un italiano, al clásico de Respect que cantaba Aretha Franklin y que ahora tendrá una versión con la voz de Monique. Para Daniela, han escogido Superstar de Jameila. Y Aina Machuca tendrá que demostrar que también puede hacerlo bien con Thelma&Louise de Belén Aguilera y Julieta.

¿Qué canciones interpretarán los concursantes que estuvieron en la zona de peligro?

Hay cuatro concursantes que la semana pasada lo pasaron mal en la zona de peligro, una experiencia que no quieren repetir. Es por eso que lo más probable es que lo den todo en cuatro interpretaciones que se esperan con ansias. La primera de ellas es Irene, que hará suyo el DMS de Ouineta. También tendrá otra oportunidad Clara, en su caso con Tití me preguntó de Bad Bunny. ¿Y Tura? Ella que fue salvada, querrá demostrar que hicieron bien con la mejor versión de Cançó de matinada de Joan Manuel Serrat. Finalmente, Noa agradará a los fans de Taylor Swift porque le han escogido The fate of Ophelia.

¿Y el resto de participantes? La lista aún es larga, así que la música no parará. Esta noche, Oliver tiene un gran reto con el increíble Livin’ on a prayer de Bon Jovi. Arian, por su parte, cantará Et prometo de Ivan Herzog antes de que Ian haga una reinterpretación de Per fer-te una idea de Renaldo&Clara. Y los fans de Blasco están de enhorabuena porque lo escucharán con una canción tan escuchada como Love yourself de Justin Bieber. La audiencia también escuchará Nenes de ciutat de Alosa y Habla de mí en presente, interpretada por Aida. Y, además, Gerard lo dará todo con It’s gonna be me de Nsync.

El casting de la cuarta edición de Eufòria, mucho mejor que los anteriores | TV3

Ante esta publicación, algunos televidentes han criticado públicamente que el repertorio incluya pocas canciones en catalán porque esa debería ser una de las gracias que el concurso se emita en TV3. La gran mayoría les hacen cantar en inglés, algo que no acaba de convencer. Sea como sea, todos ellos conectarán con la cadena pública esta noche para ver cómo defienden los retos que les han puesto sobre la mesa.