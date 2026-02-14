TV3 ha ofrecido a los televidentes la posibilidad de elegir cómo querían que fuese la cuarta gala y lo han tenido claro, teniendo en cuenta que el 85% de los votos han hecho que la mecánica cambiase radicalmente. Las galas al revés siempre tienen un punto más divertido porque todos cambian su rol, pero a la hora de la verdad la audiencia ha sufrido una fuerte caída hasta el punto que también han perdido el liderazgo. Los números no acompañan, ya que han ido bajando desde el 15,7% de hace dos semanas, al 13,5% de la pasada y al 11,1% de este viernes. Los han visto 135.000 televidentes, pero El Desafío de Antena 3 ha tomado impulso y los han superado por una décima que los hace líderes.

Y eso que esta gala ha tenido muchas sorpresas. Los televidentes eran los encargados de votar a los seis mejores y los seis peores de la noche, lo que les ha permitido saber la opinión exterior por primera vez. Esta es una información importante, un golpe de realidad sobre los gustos de los televidentes que ha tenido como titular el apoyo brutal hacia Gerard. El eterno nominado, que se ha enfrentado a la expulsión en todas las galas, esta semana se ha salvado de hacerlo porque lo han convertido en el tercer mejor votado a pesar de no haber hecho su mejor actuación. Y de él, a la gran sorpresa de los pocos votos para Monique y Aina Machuca, dos de las que parecían grandes favoritas hasta ahora. Ambas se han quedado muy frías al ver que el público las enviaba directamente a la zona de peligro, pero así es el concurso.

La gran favorecida de este cambio de mecánica ha sido Daniela, quien se ha llevado la mayoría de los votos y, además, con mucha diferencia respecto al segundo y a todos los demás. El 23% de los votantes ha tenido claro que ella había sido la mejor de la noche y es que, realmente, lo ha sido. Su interpretación de un tema icónico de Whitney Houston ha sido «enorme» en palabras de los miembros del jurado, que en esta ocasión no nominaban sino que solo valoraban y daban consejos. Con una voz preciosa y mucha emoción, se ha metido al público en el bolsillo y ha terminado ocupando el trono de preferida.

¿Qué concursantes han sido los más votados?

Los seis concursantes más votados por la audiencia han sido, más allá de Daniela, Lluís, Gerard, Noa, Tura y Aida. ¿Cómo han sido sus actuaciones? Lluís Oliveras ha dejado a mucha gente tocada con la verdad de Les merdes de Stay Homas, ya que ha ofrecido una imagen intimista, real y directa al corazón que ha gustado mucho. El bronce ha sido para Gerard, que se ha salvado de las nominaciones gracias a haber hecho una versión divertida de un tema de Alfred García que se ha mostrado encantado: «Hoy se te ha visto más cómodo y eso que no es fácil tocar un tema con su compositor delante«.

Noa, por su parte, se ha llevado una grata sorpresa cuando ha sabido que la audiencia quiere que continúe en el concurso. Ella tenía el reto de cantar una habanera y el resultado lo han calificado desde el jurado de «muy entrañable«: «Has creado una magia que solo podías crear tú, me ha emocionado mucho», le han dicho.

Tura había recibido el mejor feedback en las redes sociales, ya que muchísimos seguidores del programa han dejado claro que ella había sido la mejor. Desde el jurado han aplaudido su evolución después de verla con «ritmo y actitud» cuando ha tenido que convertir el escenario en una pista de baile de la mano de Bruno Mars. ¿Y Aida? Ella ha dedicado su tema, Rosas de La Oreja de Van Gogh, a su novia desde hace más de 13 años: «Viva el amor». Los profesionales la han aplaudido y también desde casa.

Sorpresa en la elección de los concursantes en la zona de peligro

El resto de concursantes han acabado en la zona de peligro. Como ya adelantábamos, las dos grandes sorpresas de esta lista han sido Monique y Aina Machuca. Como no podía ser de otra manera, también ellas han sido de las concursantes salvadas por el VAR musical y los coaches. Realmente habría sido injusto que una de ellas se jugase la expulsión, pero ¿tan malas actuaciones han hecho? Pues la verdad es que no. La gran perjudicada era la de Nou Barris, Monique, para quien han elegido una canción de Sabrina Carpenter que no iba nada con ella. No ha podido mostrar la potencia a la que nos tiene acostumbrados y no ha gustado mucho ahora que ha tenido que salir de su zona de confort. Afortunadamente, los coaches han permitido que continuase una semana más.

¿Y qué ha pasado con Aina Machuca? Que estuviese en esta lista de los menos aplaudidos por la audiencia realmente sorprende, ya que ha ofrecido todo un espectáculo en el escenario. Ella que había sido favorita del jurado la semana pasada por unos minutos, ha vuelto a la coreografía y ha hecho una exhibición de movimiento de caderas. La canción la ha «atropellado» un poco, han lamentado, pero se ha superado y ha demostrado que juega «en otra liga» si hacemos caso a los comentarios de Alfred.

Oliver y Clara también han estado en esta lista con menos votos, pero los han salvado desde el VAR musical como gesto de reconocimiento por lo bien que afrontan las segundas voces siempre. A ella sí que le habían recriminado que hubiese tenido problemas de afinación, pero a él le habían dicho que había sido su actuación «más brillante». Sea como sea, los concursantes que han acabado en la cuerda floja han sido Ian y Arian.

Arian había gustado muchísimo al jurado al interpretar una versión muy bonita de El temps de Roger Padrós, ya que le habían dicho que «morían por dentro» cuando lo escuchaban en esta tesitura. Ian, en cambio, no había recibido tan buenas críticas de los profesionales a pesar de enfrentarse al reto de cantar en francés: «Ha habido cositas de afinación bastante duras de trabajar». Pues no tendrá tiempo de hacerlo, al menos en este concurso, ya que el jurado ha decidido que debía ser él quien fuese el expulsado: «Esto es muy complicado, pero nos ha convencido más Arian«.

Una gala muy intensa, con novedades y los roles cambiados que deja un poco más claras las preferencias de la audiencia.