TV3 perd el lideratge en la nit de més sorpreses a ‘Eufòria’
Jennifer Navarro
14/02/2026 10:17

TV3 ha ofert als teleespectadors la possibilitat d’escollir com volien que fos la quarta gala i ho han tingut clar, tenint en compte que el 85% dels vots han fet que la mecànica canviés radicalment. Les gales al revés sempre tenen un punt més divertit perquè tothom canvia el seu rol, però a l’hora de la veritat l’audiència ha patit una davallada forta fins al punt que també han perdut el lideratge. Els números no acompanyen, ja que han anat baixant des del 15,7% de fa dues setmanes, al 13,5% de la passada i a l’11,1% d’aquest divendres. Els han vist 135.000 teleespectadors, però El Desafío d’Antena 3 ha agafat embranzida i els han superat per una dècima que els fa líders.

I això que aquesta gala ha tingut moltes sorpreses. Els teleespectadors eren els encarregats de votar els sis millors i els sis pitjors de la nit, cosa que els ha permès saber l’opinió exterior per primera vegada. Aquesta és una informació important, un cop de realitat sobre els gustos dels teleespectadors que ha tingut com a titular el suport brutal cap al Gerard. L’etern nominat, que s’ha enfrontat a l’expulsió a totes les gales, aquesta setmana s’ha salvat de fer-ho perquè l’han convertit en el tercer millor votat malgrat no haver fet la seva millor actuació. I d’ell, a la gran sorpresa dels pocs vots per a la Monique i l’Aina Machuca, dues de les qui semblaven grans preferides fins ara. Ambdues s’han quedat molt fredes en veure que el públic les enviava directament a la zona de perill, però així és el concurs.

El Gerard se salva de la nominació per primer cop - TV3
El Gerard se salva de la nominació per primer cop | TV3

La Daniela, la preferida de l’audiència en la quarta gala d’Eufòria

La gran afavorida d’aquest canvi de mecànica ha estat la Daniela, qui s’ha endut la majoria dels vots i, a més a més, amb molta diferència respecte al segon i a tots els altres. El 23% dels votants ha tingut clar que ella havia estat la millor de la nit i és que, realment, ho ha estat. La seva interpretació d’un tema icònic de la Whitney Houston ha estat “enorme” en veus dels membres del jurat, que en aquesta ocasió no nominaven sinó que només valoraven i donaven consells. Amb una veu preciosa i molta emoció, s’ha posat el públic a la butxaca i ha acabat ocupant el tron de preferida.

La Daniela, la preferida de l'audiència - TV3
La Daniela, la preferida de l’audiència | TV3
La decisió final ha recaigut en mans del jurat - TV3
La decisió final ha recaigut en mans del jurat | TV3

Quins concursants han estat els més votats?

Els sis concursants més votats per l’audiència ha estat, més enllà de la Daniela, el Lluís, el Gerard, la Noa, la Tura i l’Aida. Com han estat les seves actuacions? El Lluís Oliveras ha deixat molta gent tocada amb la veritat de Les merdes de Stay Homas, ja que ha ofert una imatge intimista, real i directa al cor que ha agradat molt. El bronze ha estat per al Gerard, que s’ha salvat de les nominacions gràcies a haver fet una versió divertida d’un tema de l’Alfred García que s’hi ha mostrat encantat: “Avui se t’ha vist més còmode i això que no és fàcil tocar un tema amb el seu compositor davant“.

La Noa, per la seva banda, s’ha endut una grata sorpresa quan ha sabut que l’audiència vol que continuï al concurs. Ella tenia el repte de cantar una havanera i el resultat l’han qualificat des del jurat de “molt entranyable“: “Has creat una màgia que només podies crear tu, m’ha emocionat molt”, li han dit.

La Tura havia rebut el millor feedback a les xarxes socials, ja que moltíssims seguidors del programa han deixat clar que ella havia estat la millor. Des del jurat han aplaudit la seva evolució després de veure-la amb “ritme i actitud” quan ha hagut de convertir l’escenari en una pista de ball de la mà de Bruno Mars. I l’Aida? Ella ha dedicat el seu tema, Rosas de La Oreja de Van Gogh, a la seva xicota des de fa més de 13 anys: “Visca l’amor”. Els professionals l’han aplaudit i també des de casa.

Sorpresa a l’elecció dels concursants a la zona de perill

La resta de concursants han acabat a la zona de perill. Com ja avançàvem, les dues grans sorpreses d’aquesta llista han estat la Monique i l’Aina Machuca. Com no podia ser d’una altra manera, també elles han estat de les concursants salvades pel VAR musical i els coaches. Realment hauria estat injust que una d’elles es jugués l’expulsió, però tan males actuacions han fet? Doncs la veritat és que no. La gran perjudicada era la de Nou Barris, la Monique, per a qui han escollit una cançó de Sabrina Carpenter que no feia gens per ella. No ha pogut mostrar la potència a la que ens té acostumats i no ha agradat massa ara que ha hagut de sortir de la seva zona de confort. Afortunadament, els coaches han permès que continués una setmana més.

I què ha passat amb l’Aina Machuca? Que estigués en aquesta llista dels menys aplaudits per l’audiència realment sobta, ja que ha ofert tot un espectacle a l’escenari. Ella que havia estat favorita del jurat la setmana passada per uns minuts, ha tornat a la coreografia i ha fet una exhibició de moviment de malucs. La cançó l’ha “atropellat” una mica, han lamentat, però s’ha superat i ha demostrat que juga “en una altra lliga” si fem cas als comentaris de l’Alfred.

Ells són els sis concursants menys votats per l'audiència - TV3
Ells són els sis concursants menys votats per l’audiència | TV3

L’Oliver i la Clara també han estat en aquesta llista amb menys vots, però els han salvat des del VAR musical com a gest de reconeixement per com de bé afronten les segones veus sempre. A ella sí que li havien recriminat que hagués tingut problemes d’afinació, però a ell li havien dit que havia estat la seva actuació “més brillant”. Sigui com sigui, els concursants que han acabat a la corda fluixa han estat l’Ian i l’Arian.

L’Arian havia agradat moltíssim al jurat en interpretar una versió molt maca d’El temps de Roger Padrós, ja que li havien dit que “morien per dins” quan el sentien en aquesta tessitura. L’Ian, en canvi, no havia rebut tan bones crítiques dels professionals malgrat enfrontar-se al repte de cantar en francès: “Hi ha hagut cosetes d’afinació bastant dures a treballar”. Doncs no tindrà temps de fer-ho, almenys en aquest concurs, ja que el jurat ha decidit que havia de ser ell qui fos l’expulsat: “Això és molt complicat, però ens ha convençut més l’Arian“.

Ian, expulsat de la quarta gala d'Eufòria - TV3
Ian, expulsat de la quarta gala d’Eufòria | TV3
No ha convençut la balada de l'Arian - TV3
No ha convençut la balada de l’Arian | TV3
Quin concursant ha estat expulsat d'Eufòria_ - TV3
Quin concursant ha estat expulsat d‘Eufòria? | TV3

Una gala molt intensa, amb novetats i els rols canviats que deixa una mica més clara les preferències de l’audiència.

