TV3 ha mantingut el lideratge de la nit dels divendres gràcies a la gala de relleu d’Eufòria, que els ha ajudat a ampliar la diferència amb el principal competidor que és El Desafío d’Antena 3. Aquesta setmana, la cadena pública ha obtingut un bon 14,4% que els permet ser l’opció més vista amb claredat, mentre que els altres es queden amb l’11,3%. I tot, gràcies a una emissió especial en què han expulsat l’etern salvat i on han recuperat una exconcursant molt estimada. Els set concursants expulsats que es jugaven aquest retorn han estat els encarregats d’inaugurar la gala amb un tema grupal. No han cantat de manera individual, però això no ha canviat que s’escollís l’Aida com molts sospitàvem. Analitzem tot el que ha donat de si el programa.
Una de les anècdotes, per exemple? Que els dos presentadors estiguessin molt refredats o que s’hagi sabut que s’han obtingut més de mig milió de vots per seleccionar quin dels expulsats havia de tornar a concursar en el programa. Els resultats han estat molt predicibles, per això, ja que semblava bastant clar qui podia tenir-ho bé per ser la favorita -el que s’ha complert-, quin podria ser l’expulsat -que també ha acabat passant- i quina expulsada tornaria. El titular? Que si escullen per a ells temes del seu estil, el resultat és infinitament millor. Per què insistir tantíssim en treure’ls de la seva zona de confort? La cerca insistent d’un artista 360º resulta innecessària i, prova d’això, que els teleespectadors gaudeixin molt més si els veiem cantar el que han de cantar.
Quin concursants han ocupat el tron de favorit?
El primer concursant afortunat ha estat l’Oliver, que arribava a la gala contentíssim perquè li havien permès cantar un tema del seu artista preferit. Sentir-lo donar-ho tot de la mà de Luis Miguel ha estat un plaer i ha acabat fent plorar la Queralt des del jurat. Ha posat “la pell de gallina” i, com no podia ser d’una altra manera, el jurat l’ha seleccionat com a preferit. Ho ha fet increïble, però ha tingut el problema que, tot just després, actués una Monique poderosa que ha arrasat amb tot i que li ha pres el tron.
I això que la Monique ho tenia difícil, ja que li havien posat el repte d’interpretar un tema amb molta lletra i una dicció molt complicada. La dificultat era altíssima, però s’ha superat i ha fet una actuació de guanyadora, amb un espectacular poderío i una potència de veu brutal. La millor actuació de les set gales, amb moltíssima diferència: “El que has fet avui és molt difícil, molt encertada amb el to. Moltes felicitats, ha estat brutal”, “Jo em retiro, jo ho deixo. L’únic que em surt és dir gràcies” o “Això teu és compromís amb la música, hem vist una actuació espectacular” són alguns dels comentaris que li han fet els professionals del jurat. I, evidentment, l’han fet favorita perquè no podia ser d’una altra manera. El tema l’esqueia i ella és boníssima, doncs que es deixin de seleccionar per a ella cançons que no la deixen brillar.
🌹✨ Passió amb una gran balada. L’Oliver compleix un somni a “Eufòria” amb “La incondicional”, de Luis Miguel, en una actuació plena de sentiment i nostàlgia.— 3Cat (@som3cat) March 6, 2026
Us ha tocat el cor aquesta actuació? 🥹#Eufòria3Cat
▶️ https://t.co/vf5SL4lUpv pic.twitter.com/6oyIoEn449
🚀 Una veu fora d’òrbita! La Monique es fa seu l’escenari amb l’univers de Raye en una actuació plena de seguretat i magnetisme.— 3Cat (@som3cat) March 6, 2026
Què us ha semblat aquesta actuació? 👀#Eufòria3Cat
▶️ https://t.co/vf5SL4lUpv pic.twitter.com/e9Ba8ULB12
Sorpreses en la tria de concursants per a la zona de perill
A l’alta cara de la moneda, ens hem trobat amb quatre concursants que han acabat a la zona de perill. La Tura ha sortit de la zona de confort amb una versió més roquera que no feia massa per a ella. I, és clar, no se l’ha vist integrada amb la cançó i no ha transmès el missatge del tema, ella que ha fet temes tan macos… aquest estil li ha quedat massa lluny i l’han enviat a la zona de perill merescudament.
La Daniela havia de canviar d’estil, una altra vegada, però ha acabat mostrant la versió dolça de sempre. “Tu tens un instrument virtuós, però la interpretació ha estat curta d’energia i has desafinat”, li han recriminat. I directa cap a les nominacions per primera vegada en tot el seu pas pel concurs.
🔥 Rebel·lia a l’escenari! La Tura interpreta “Pau” d’Els Pets, una cançó que parla de lluitar, no rendir-se i voler canviar el món.— 3Cat (@som3cat) March 6, 2026
Us ha arribat aquest crit d’inconformisme? ✊
#Eufòria3Cat
▶️ https://t.co/vf5SL4lUpv pic.twitter.com/wlbZpDSgPH
💸🎶 La Daniela canta “Price tag” de Jessie J, un hit pop que recorda que la música va de compartir i fer ballar el món.— 3Cat (@som3cat) March 6, 2026
Us ha motivat la seva actitud? 😏#Eufòria3Cat
▶️ https://t.co/vf5SL4lUpv pic.twitter.com/PYkX07fKex
El Gerard s’ha vestit de marinerito per cantar un clàssic dels anys 80, el que ha fet des d’un punt irònic. El problema, que hagi tingut moltes dificultats amb l’afinació. No li han perdonat i ha acabat jugant-se l’expulsió, com tantes altres vegades.
I la Clara? Ella ha transmès molt en una proposta molt bona que ha interpretat amb molta elegància, cosa que ha fet que obtingués tres sí del jurat. Per culpa de les segones veus, però, ha acabat a la zona de perill. La seva cara ho deia tot: “No m’ho esperava, et seré sincera, suposo que la seva percepció ha estat diferent a la meva”, ha etzibat visiblement enfadada.
💙 El Gerard es queda amb un clàssic dels 80: “Together forever” de Rick Astley. Una d’aquelles cançons que entren fàcilment i fan venir ganes de cantar.— 3Cat (@som3cat) March 6, 2026
Heu connectat amb la seva interpretació? 😏#Eufòria3Cat
▶️ https://t.co/vf5SL4lUpv pic.twitter.com/IDhaXAiLx3
🏡✨ 🌙 La Clara canta “País estrany”, d’Els Catarres i Roger Mas. Una cançó que parla del país amb estima, amb dubtes i amb molt de cor. Una actuació càlida sobre els nostres orígens.— 3Cat (@som3cat) March 6, 2026
Us ha fet pensar en algun lloc especial? 🥹#Eufòria3Cat
▶️ https://t.co/vf5SL4lUpv pic.twitter.com/nQBDybOBWE
Els coaches han salvat la Clara per la seva interpretació i la Daniela, a qui han volgut premiar per tenir la veu “més eficient”. El Gerard i la Tura s’han jugat l’expulsió i, en les votacions, els teleespectadors han decidit amb el 69% que sorprenentment se salvés la Tura. Ella no s’ho esperava i ha obert la boca en un senyal de sorpresa perquè ha aconseguit fer fora a l’etern salvat que tantes vegades ho havia evitat.
Com han estat les altres actuacions de la nit?
Pel que fa a les altres actuacions, cal destacar la que ha fet el Lluís Oliveras. Ell ha passat de jugar-se l’expulsió en les dues últimes gales, a quedar-se sense samarreta en una actuació increïble on ha mogut el cul i ha enamorat amb un I’m sexy and I know it. Des del jurat han aplaudit la seva actitud i que hagi controlat la respiració: “Ole, m’ha entusiasmat la proposta desacomplexada i atrevida”. Ara bé, l’Alfred ha trencat l’ambient de festa quan ha criticat la proposta creativa de l’actuació: “Això no ho trio jo”, ha etzibat el concursant amb rabieta.
L’Arian, que havia estat preferit injustament la setmana passada, ha interpretat un tema de George Michael que ha portat al terreny de la seducció i l’han aplaudit des del jurat amb tres sí. També l’Aina Machuca, molt elegant i íntima, ha rebut un bon feedback gràcies a Noia de porcellana de Pau Riba:”Impecable i has cantat meravellosament”, li han dit del jurat.
La setmana vinent arribarà la gala dels teleespectadors, on l’audiència decideix qui és el favorit, qui va a la zona de perill i qui marxa del programa. La mecànica torna a canviar, doncs, amb el que esperen tornar a guanyar la medalla d’or del rànquing de programes més vistos del divendres.