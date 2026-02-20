TV3 emetrà, aquesta nit, la cinquena gala d’Eufòria que arriba després d’un programa al revés que va tenir moltes sorpreses. Des de la cadena han assegurat que aquesta serà una emissió “històrica” per a la qual han escollit autèntics temacles. Veiem si aconsegueixen millorar la tendència negativa que porten pel que fa a l’audiència, que continua caient. La favorita va ser la Daniela, que va endur-se la majoria dels vots dels teleespectadors. En aquesta ocasió, cantarà I will love again de Lara Fabian i això li pot permetre tornar a enamorar tothom.
Els altres cinc concursants que la van acompanyar en aquesta llista dels més votats van ser el Lluís, el Gerard, la Noa, la Tura i l’Aida. Ara que saben que la gent de casa els estima, arribaran una mica més relaxats i això sempre pot jugar en contra. Quines cançons tenen entre mans? El Lluís interpretarà Camila de The Tyets i Estopa, mentre que la Noa ha estat preparant la seva versió d’I was made for lovin’ you de Kiss.
El Gerard, que va capgirar la truita després de tres setmanes nominat, intentarà mantenir aquest bon moment amb un tema de Michael Bublé que agrada molt com és Sway. I la Tura? A ella, per la seva banda, li ha tocat una cançó en català: La clau del foc de Sisa i Dagoll Dagom. L’Aida, que també va ser una de les afortunades de la nit, pot triomfar i convertir el plató en una festa gràcies al temacle d’A la freska de Figa Flawas.
Quines cançons interpretaran els concursants menys votats de la setmana passada?
Entre les sorpreses de l’última gala, va destacar el càstig que van rebre la Monique i l’Aina Machuca. Elles dues, que molta gent creia que serien de les preferides, van ocupar de les últimes posicions en els vots del públic i això deu haver afectat la seva moral. L’aspirant de Nou Barris pot refer aquesta tendència gràcies a Sax, el tema de Fleur East que li han proposat. I l’Aina, mentrestant, tocarà un tema totalment diferent perquè li han adjudicat La dama de Mallorca de Maria Hein.
La Clara tocarà Tots els botons de Beth, mentre que l’Arian intentarà deixar enrere la casi expulsió amb un tema tan comercial com DJ got us fallin’ in love d’Usher. Finalment, podem destacar que hagin triat per a l’Oliver el Full time papi de Guitarricadelafuente. Amb tot, una gala completa amb estils molt diferents entre ells i una mecànica que torna a ser l’habitual.