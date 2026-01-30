TV3 emetrà, aquesta nit, la segona gala d’Eufòria. Després de conèixer la quarta fornada d’artistes del concurs, els teleespectadors els veuran en altres registres i amb reptes que els permetran demostrar si realment poden arribar a convertir-se en els preferits. Com és habitual, una mica abans de l’emissió s’ha confirmat la llista de temes que han seleccionat per a ells. Quines cançons sentirem en aquesta nova entrega? Hi haurà temacles d’artistes tan top com Bon Jovi, Joan Manuel Serrat o Aretha Franklin. Ara bé, també hi haurà lloc per a temes més comercials.
La reacció de l’audiència va ser bastant clara a través de la xarxa al llarg de la gala i quatre noms van destacar per sobre dels altres. Les actuacions que més van agradar van ser les del Lluís, la de Daniela, la de l’Aina i la de la Monique. Tots quatre tindran a les seves mans l’oportunitat de tornar a brillar i sabem amb quins èxits. En el cas del Lluís Oliveras, interpretarà un caramel·let com Zombie lady de Damiano David. I de la cançó d’un italià, al clàssic de Respect que cantava Aretha Franklin i que ara tindrà una versió amb la veu de la Monique. Per a Daniela, han escollit Superstar de Jameila. I l’Aina Machuca haurà de demostrar que també pot fer-ho bé amb Thelma&Louise de Belén Aguilera i Julieta.
Quines cançons interpretaran els concursants que van estar a la zona de perill?
Hi ha quatre concursants que la setmana passada ho van passar malament a la zona de perill, una experiència que no volen repetir. És per això que el més probable és que ho donin tot en quatre interpretacions que s’esperen amb candeletes. La primera d’elles és la Irene, que farà seva el DMS de Ouineta. També tindrà una altra oportunitat la Clara, en el seu cas amb Tití me preguntó de Bad Bunny. I la Tura? Ella que va ser salvada, voldrà demostrar que van fer bé amb la millor versió de Cançó de matinada de Joan Manuel Serrat. Finalment, la Noa agradarà als fans de Taylor Swift perquè li han escollit The fate of Ophelia.
I la resta de participants? La llista encara és llarga, així que la música no pararà. Aquesta nit, l’Oliver té un gran repte amb l’increïble Livin’ on a prayer de Bon Jovi. L’Arian, per la seva banda, cantarà Et prometo d’Ivan Herzog abans que l’Ian faci una reinterpretació de Per fer-te una idea de Renaldo&Clara. I els fans del Blasco estan d’enhorabona perquè el sentiran amb una cançó tan escoltada com Love yourself de Justin Bieber. L’audiència també sentirà Nenes de ciutat d’Alosa i Habla de mí en presente, intepretada per l’Aida. I, a més a més, el Gerard ho donarà tot amb It’s gonna be me de Nsync.
Davant d’aquesta publicació, alguns teleespectadors han criticat públicament que el repertori inclogui poques cançons en català perquè aquesta hauria de ser una de les gràcies que el concurs s’emeti a TV3. La gran majoria els fan cantar en anglès, cosa que no acaba de convèncer. Sigui com sigui, tots ells connectaran amb la cadena pública aquesta nit per veure com defensen els reptes que els han posat sobre la taula.