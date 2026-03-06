Eufòria emitirá, esta noche, una gala de relevo muy esperada por los televidentes. Ahora que han pasado unas cuantas semanas, los más fanáticos tienen ganas de ver quién resulta triunfador de la segunda oportunidad que ofrece el concurso musical de TV3. Aquel, de todos los expulsados, que haya obtenido más votos a lo largo de la semana se convertirá en concursante de pleno derecho otra vez. Y, de momento, si nos fijamos en los comentarios que se están escribiendo en las redes sociales hay un nombre que destaca por encima de los otros que es el de Aida. Que eso tal vez no quiera significar nada, pero parece que la mayor de este grupo podría resultar vencedora.

Y atención a todos aquellos que creían que verían a los expulsados actuar, otra vez. Lo harán en un gran opening, una canción conjunta que dará inicio a la gala que será Fa dies de The Tyets y Chiara Oliver. Ahora bien, no habrá actuaciones individuales de cada uno de ellos, sino que serán los que continúan concursando los que se jugarán la expulsión. Por lo tanto, se tendrá que hacer memoria para recordar las galas anteriores y votar a aquel a quien encuentren más a faltar.

Els cantants expulsats cantaran un tema conjunt | TV3

La Monique destaca en la puesta en común antes de la gala

Entonces, debemos fijarnos en la lista de temas que han preparado para los concursantes actuales. Esta será la gala de relevo, pero son ellos los que se lo juegan todo en sus actuaciones en directo. Por lo que hemos visto en la puesta en común que han compartido, Monique parece que podría convertirse en la favorita porque le ha tocado un tema que hace especialmente bien. Nos referimos a Where is my husband de Raye, el que ha bordado en los ensayos. Ahora habrá que ver cómo lo hace sobre el escenario… pero apunta bien la cosa después de unas semanas complicadas donde la han acabado nominando por culpa de las segundas voces.

Quien parte con ventaja esta semana es Arian, que fue el preferido del jurado la semana pasada. Su elección generó bastante controversia porque hubo otros que lo hicieron mejor, pero el trono lo acabó ocupando él. En esta ocasión, deberá defender que sí se merece estar entre los mejores con una canción de George Michael, Faith. Vuelve a cambiar de registro, pues. Lluís Oliveras, por su parte, que se jugó la expulsión la semana pasada, ahora intentará darle la vuelta con Sexy and I know it de LMFAO.

L’Arian va ser el preferit de la setmana passada | TV3

Oliver tiene otro clásico en las manos, La incondicional de Luis Miguel. Mientras que Daniela probará suerte con un tema más movido como es Price tag de Jessie J. Gerard, que sigue salvándose de la expulsión, hará su versión de Together forever de Rick Astley.

Y, en esta lista, también habrá temas catalanes. Tura, por ejemplo, se pondrá en la piel de Els Pets para interpretar Pau. ¿Y Aina Machuca? A ella le ha tocado Noia de porcellana de Pau Riba, que podría hacerla brillar otra vez. Finalmente, Clara hará suyo País estrany de Els Catarres y Roger Mas. Toda una serie de temas con los que confían en que la audiencia continúe en línea ascendente después de la mejora de la semana pasada.