Quim Masferrer volverá esta noche a la programación de TV3 con otra emisión de El Foraster. Es poco probable que repita una audiencia tan exagerada como la del estreno, que supuso la segunda mejor cifra desde que comenzó el programa hace más de trece años. Sin embargo, nadie duda que seguramente volverá a obtener unas cifras tan buenas como acostumbra a hacer cada lunes. En esta ocasión, veremos al presentador en Tivenys, en el Baix Ebre, un pueblo ribereño atravesado por el río y rodeado de naranjos. Lo que no esperaba al poner un pie allí era que acabaría encontrándose con alguien, una vieja conocida que le hará revivir uno de los momentos más especiales de la historia del programa.
Para abrir boca, desde la cadena han compartido un video suyo en el que se abre en canal y comparte cinco curiosidades sobre su vida personal. Hace muchos años que lo conocemos, pero pocos saben que su primer trabajo fue cuando aún era menor de edad. De hecho, revela que era un niño bastante pequeño cuando comenzó a cotizar: «Mi primer trabajo consistió en trabajar en el restaurante familiar, yo era muy pequeñito… De hecho, ahora lo puedo decir porque ha prescrito, pero seguramente estaba prohibido por la edad que tenía que estuviera trabajando«.
También ha resultado curioso que confiese cuál fue su primer sueldo, el primer ingreso que obtuvo cuando comenzó a hacer teatro: «Cobramos 60.000 pesetas, ese fue el primer caché que tuvimos». Un total que equivaldría a unos 360 € actuales que, en aquella época, valían mucho más que ahora, pero que tampoco sería un sueldo altísimo.
A sus fans les hará gracia, por otro lado, conocer un poco más sobre los gustos culinarios de Quim Masferrer. En este video, reconoce que le gusta mucho el flan, pero de esos flojitos de sabor: «Ese flan de huevo fuerte, casero, que seguramente gusta a todo el mundo, pues a mí no. A mí me gusta el flan de vainilla y con esto pasa que, a veces, vamos a un restaurante y pregunto si el flan o la crema los hacen ustedes… y, entonces, les digo que no los quiero», reconoce entre risas.
¿Qué colección hace Quim Masferrer?
Y un dato que tampoco tendrá mucha gente tiene que ver con una de las colecciones que hace. Quim Masferrer explica que, desde hace tiempo, colecciona pelotas de diferentes deportes: «Tengo de fútbol americano, de squash, de tenis, de ping-pong… Las tengo en el salón de casa y tengo muchísimas, casi diría que tengo de casi todos los deportes».
El líder de El Foraster también ha hecho gracia cuando narra cómo preparan las temporadas del programa. Y es que, desde hace dos temporadas, los guiones los hacen en su casa: «Allí nos encontramos bien, me gusta hacerles café y mira, el equipo de guionistas y yo nos pasamos dos días encerrados allí mientras hacemos lluvia de ideas y los guiones«. Toda una serie de curiosidades que permiten conocer un poco más sobre él.