Castellví de la Marca recibirá la visita, esta noche, de Quim Masferrer y todo el equipo de El Foraster de TV3. Este rincón apartado del Alt Penedès parece tranquilo y sereno, a simple vista, pero en el vídeo promocional que han publicado ya se ve que el presentador encontrará muchas sorpresas escondidas bajo esta aparente calma. Aquí se reirá mucho, eso ya se intuye, sobre todo porque ha hablado con vecinos un poco alocados y con ataques de risa de aquellos contagiosos que se contagian como el de una carnicera. Música muy fuerte en un tractor o historias hilarantes que harán de esta entrega una de las más atractivas del prime time.

Solo al llegar se encontrará con Ché, dicen, un apasionado de los petardos, un hombre de traca que no parece tener miedo de nada. El nivel de decibelios no bajará porque, en la carnicería del pueblo, Quim descubrirá la risa de Montse que ya decíamos que sería potente. Y entre los viñedos que rodean el pueblo conocerá a Trixu, que solo es feliz cuando está en el tractor y con la música a todo volumen.

Con Sònia y Iolanda, el presentador más querido de TV3 subirá hasta la cima del Castellot y entenderá por qué este lugar es tan especial para todos los habitantes. Y en un huerto pequeño y modesto, encontrará a Estevet, un hombre que ha visto cambiar el mundo y que ha dejado huella en el carácter del pueblo. En la zapatería, un poco más adelante, Jordi y Palmira le demostrarán que, con la técnica adecuada, cualquiera puede salir con zapatos nuevos.

El viaje tomará impulso con Toni e Ivan, explican desde la cadena, que lo invitarán a subir a un kart-cross, no sin algún contratiempo. ¿Será esta la escena más divertida de la noche? Tiene buena pinta, una aventura de esas con las que se atreve Quim Masferrer. Y todo terminará de la mejor manera porque pararán al fresco con diferentes vecinos que le dejarán bien claro que en Castellví de la Marca, la vida puede ser lenta, pero nunca aburrida.

Todo esto y más, en la emisión más esperada de los lunes por la noche si tenemos en cuenta las buenas audiencias que consigue semana tras semana.