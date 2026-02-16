La dirección de TV3 ha abierto un expediente informativo a Xavi Valls, el presentador del Onze, tras su crítica a otro programa de la casa. Al periodista no le gustó que se hiciera un trato de favor al Fanzone, el formato de producción externa que presenta Gerard Romero, en detrimento de su programa deportivo que quedó relegado a la medianoche. Tal como ha adelantado Comunicació 21 y ha podido confirmar El Món, la dirección de la cadena está evaluando si el periodista ha vulnerado el libro de estilo con sus burlas -en público- hacia otro programa de la cadena.

Xavier Valls se rió del Fanzone -y muchos dirían que lo ridiculizó, incluso- desde el Onze y también ha criticado abiertamente desde su perfil de Twitter las decisiones de la dirección en cuanto a esta reprogramación. Lo hemos visto con una gorra con el logotipo, igual que hace el otro, interpretar un gag exagerado donde imitaba claramente su manera de presentar… Una parodia que demostró que había un mal ambiente importante dentro del Departamento de Deportes, una teoría que se reforzó con el comunicado feroz que había publicado el Consejo Profesional de los Deportes posicionándose claramente en contra de la compra del programa de Gerard Romero, su estilo y la preferencia que tenía en la parrilla por encima de un programa como el Onze que es de la casa.

En este escrito, que hizo público a través de las redes sociales, dejaban claro que no les hacía ninguna gracia que la dirección de la cadena priorizara un formato de producción externa para el prime time antes que a ellos. Que ahora sepan que han abierto un expediente al presentador debe haber empeorado aún más la situación, claro. Prueba de ello, que Xavi Valls haya llenado su perfil en X (el antiguo Twitter) de retuits que lo defienden y que, por tanto, critican abiertamente a la dirección de Rosa Romà. De hecho, se puede ver cómo ha hecho RT de mensajes como «Qué gran error, van muy perdidos» o «Por dignidad, echemos a Rosa Romà de la dirección de TV3«.

Xavi Valls ha rebut una estirada d’orelles per la guerra amb el Fanzone | TV3

Xavi Valls ha recibido un tirón de orejas de la dirección de TV3 por su burla al Fanzone de Gerard Romero

Los profesionales de TV3 tendrían a su alcance varios canales internos para expresar cualquier discrepancia con la dirección, pero hacerlo en directo vulneraría el libro de estilo. El medio digital asegura que Xavi Valls ya había trasladado, previamente, sus discrepancias por estos canales internos. Al ver que no tenía efecto, habría optado por externalizar su enojo.

La apertura de este expediente es puramente informativa, de momento, y no le habrían impuesto ninguna sanción. En estos casos, lo habitual es que se inicie una recopilación de información sobre el caso para intentar decidir si realmente ha habido un incumplimiento de las normas internas de la Corporación o no.

Gerard Romero ha rebut les crítiques de Xavi Valls pel que fa a Fanzone | TV3

De momento, una decisión controvertida que vuelve a tensar la cuerda aún más dentro de un Departamento enfrentado con la dirección.