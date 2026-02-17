Quim Masferrer se encuentra con vecinos de todo tipo cuando recorre Cataluña con El Foraster. En la entrega que ha emitido TV3 este lunes, los telespectadores han podido reír de lo lindo porque ha sido el más divertido de la temporada. El presentador ha llegado a Castellví de la Marca, un pequeño municipio de 1714 habitantes situado en un rincón apartado del Alt Penedès. Parecía que se respiraba un aire tranquilo entre ese mar de viñedos, pero la gente con la que ha hablado resultó ser bastante escandalosa.

El fútbol catalán ha perjudicado a la cadena, ya que la emisión del Girona-Barça a través de DAZN se ha llevado a la mayoría de los telespectadores. El Foraster ha liderado la noche a través de la televisión convencional, pero ha perdido muchos puntos y se ha quedado con un 15,2% del share, algo muy inusual para ellos. La semana pasada hizo un 27,1%, así que la comparación habla por sí sola. La derrota de los culés hizo triunfar la televisión de pago y, por lo tanto, fueron menos las personas que prefirieron ver las aventuras de su querido Masferrer. También las otras cadenas sufrieron, pero, ya que el segundo clasificado -que fue El Hormiguero– solo hizo un 7,1%.

Y eso que, como decíamos, ya desde el comienzo se intuía que habría risas porque el primer vecino con quien habló le provocó más de una carcajada. Se trataba de Xe, un valenciano que llegó al pueblo con sus dos hermanos hace más de 50 años. Ellos fueron quienes trajeron las tracas y la mascletà a este pequeño lugar, una pasión por los petardos que explotan cada Fiesta Mayor. La imitación que hizo el hombre de los sonidos de los petardos fue divertidísima y dio mucho juego a Quim Masferrer en el monólogo.

💥 Castellví de la Marca és un poble de traca!



Comencem! Som-hi!#ElForaster3Cat

Los vecinos más curiosos de El Foraster en Castellví de la Marca

Y de este hombre-dragón, a encontrar la risa más escandalosa del programa. El presentador se encontró en medio de una conversación sobre menopausia en la carnicería, cuando escuchó a la vendedora aplaudiendo a una buena clienta con quien había tenido muchos problemas de joven: “Antes nos tirábamos del pelo”. Que acabaran hablando de sofocos con él no se lo esperaba nadie: “Esta es una mala pécora que no tiene sofocos ni mala circulación y tenemos la misma edad”.

Lo mejor estaba por llegar, cuando Montse comenzaba a reír y todos se quedaban patidifusos al escuchar esa manera tan exagerada y peculiar de reír. Después, durante el monólogo, se hizo evidente cuándo ella reía y cuándo no. Y de este momento tierno, a otro curioso cuando su marido se escondió detrás de una nevera porque no quería salir en el programa. No lo consiguió, sin embargo.

Sortir de festa en tractor ✅



El futur de la pagesia ja veieu com ve!#ElForaster3cat

Esta emisión ha sido muy entretenida, con Quim Masferrer sintiéndose ignorado en la excursión que hizo con dos mejores amigas que iban hasta el Castellot. Le hizo más caso el campesino más joven del pueblo, de 20 años, a quien describieron como “el futuro de la agricultura”. Se lo encontró charlando con otros campesinos mientras “arreglaban el mundo”, una conversación que abandonó para llevarse a Quim a dar una vuelta con su tractor. Lo que no sospechaba era que le pondría música a todo volumen de camino a Vilanova. También lo vimos atreverse a subir a un kart, en una nueva entrega de sus aventuras. Con todo, una nueva emisión de El Foraster que ha gustado mucho y que vuelve a demostrar a TV3 que no puede deshacerse de él de ninguna manera porque lidera incluso en noches con una competencia feroz.