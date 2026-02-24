Quim Masferrer ha visitado la cuna de la oliva arbequina en una entrega de El Foraster que ha vuelto a arrasar. Con el 25,4% de la cuota de pantalla y más de 433.000 telespectadores de media, el programa de TV3 vuelve a ser líder de audiencia con unas cifras brutales. No es nada habitual encadenar unos números así, pero él lo consigue y parece que sea fácil. ¿La competencia? En ridículo otra vez, teniendo en cuenta que la medalla de plata se la ha llevado El Hormiguero en su entrevista a Pedri y Ferran Torres del Barça que solo le ha hecho ganar el 8,5% del share -y, por tanto, 17 puntos menos-.

La emisión de este lunes ha sido muy potente, sobre todo cuando ha llegado uno de los momentos más emotivos de la noche. El presentador se ha encontrado con Josep, un pequeño vecino del municipio a quien ya conocía previamente porque ha ido a un montón de actuaciones suyas. Quim Masferrer no lo había olvidado, no, ya que le quedó marcado que le dijera que de mayor quiere ser «forastero«. Y aún lo mantiene, por lo que ha dicho en esta emisión.

El pequeño se ha puesto expresamente la camisa de cuadros para ir a buscarlo: «Quiero ser forastero porque me gusta mucho hablar con la gente. Salgo a la calle a hablar con la gente y, cuando lo hago, siento mucha alegría». Este Foraster pequeño ha cogido el micrófono y se ha puesto en su piel, pero cuando tenía que hacer él las preguntas se ha quedado parado y la escena ha sido sumamente tierna. «No sé qué preguntar, es un poco complicado«, ha dicho antes de tomar impulso y preguntarle si tiene mucho dinero o si le gusta alguien entre risas. Una complicidad entre ellos que ha acabado con una promesa, cuando Quim le ha dicho que le regalará su micrófono cuando se jubile.

No patiu pel futur del programa… Tenim foraster per estona!#ElForaster3Cat pic.twitter.com/FOiIKu0QAa — 3Cat (@som3cat) February 23, 2026

Uno de los vecinos del pueblo le ha dejado claro que quiere quitarle el trabajo | TV3

Quim Masferrer, muy sorprendido por la energía vital de los vecinos de Arbeca

En esta entrega, Quim Masferrer se ha quedado boquiabierto cuando ha conocido a dos vecinos de más de 80 años con una energía vital envidiable. Mientras que uno aún hacía flexiones a su edad y sin tomar ningún tipo de pastilla para nada, el otro se ha animado a bailar con el presentador en una escena hilarante.

En las aventuras del presentador, lo hemos visto animarse a probar cómo se le daría ser atleta porque ha hecho salto de longitud o lanzamiento de martillo. No ha conseguido unos resultados muy buenos, ya que los alumnos de la escuela contra quienes competía lo han dejado en ridículo también en la prueba de correr. Se ha atrevido a saltar la pértiga, claro, pero en el segundo intento la ha tirado y todos los niños lo han querido animar con un aplauso que lo ha reconfortado.

El presentador ha triunfado en la visita a Arbeca | TV3

Quim Masferrer ha conocido a un vecino muy activo | TV3

Esta nueva entrega de El Foraster ha gustado muchísimo, solo hay que ver las cifras de audiencia que ha vuelto a obtener. En las redes sociales, los telespectadores han aplaudido el buen corazón del presentador y también el futuro que tiene el programa si realmente toma el relevo el pequeño Josep.