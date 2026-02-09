Quim Masferrer visitará Begur, esta noche, en un nuevo episodio deEl Foraster. TV3 liderará la noche, previsiblemente, gracias a las aventuras que le esperan en uno de los pueblos de la Costa Brava más turísticos por sus maravillosas calas y paisajes privilegiados. En el vídeo promocional que acaban de publicar, el presentador se deja cautivar por unos vecinos que mantienen el espíritu juguetón y vivo «100% bacanard»: «En Palafrugell y los alrededores nos decían que aquí vivíamos los bacanards de Begur, los cortos de entendimiento«.

Entre los momentos más destacados de este episodio, encontramos la escena en la que Quim Masferrer entrará al agua congelada para bañarse con el resto de «sirenas» del pueblo: «¡El agua está a 12 grados! Ay, pero aquí hay una que ha hecho pipí«, se le oirá quejarse después de aceptar el desafío de Leila. También conocerá a Carlus, un vigilante que patrulla el pueblo con un silbato de policía. ¿Y con Ernest, qué hará? Pues hablar de las ventajas de unas escaleras que, según él, deberían tener «reconocimiento mundial».

Quim Masferrer se atreverá a todo en la visita a Begur

Quim también conocerá a Rosa y Rogeli, una pareja de jubilados que se resisten a dejar atrás el niño que llevan dentro. Y debemos destacar a Riqui, que lidera una actividad infantil diseñada para que los más pequeños reconecten literalmente con la naturaleza.

De hecho, en este episodio el presentador también compartirá un amanecer «inolvidable» con un grupo muy curioso de excursionistas. Y, finalmente, lo veremos subir a la barca del último pescador del pueblo para acabar «bautizado».

Su visita a Brunyola, la semana pasada, alcanzó un buenísimo 24,6% de cuota de pantalla y 436.000 telespectadores de media. Teniendo en cuenta los atractivos del capítulo de esta noche, sin embargo, podría ser que esta cifra subiera perfectamente y se acercara más a los récords que está alcanzando en una temporada redonda.