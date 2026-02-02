Quim Masferrer visitará Brunyola en el capítulo de El Foraster de esta noche, cuando lo veremos ponerse «en peligro» al lanzarse en tirolina desde el campanario de la iglesia del pueblo. La emisión tendrá algunos momentos destacados, si nos fijamos en el vídeo promocional que han publicado desde TV3. Brunyola y Sant Martí Sapresa son los dos núcleos de un pequeño municipio de la Selva y están unidos por bosques sombríos, campos de avellanos y una historia común.

El presentador hablará con muchos de sus vecinos, pero seguramente la escena que más gracia hará tendrá lugar en la noche cuando una pequeña vecina lo convenza para vivir, en primera persona, la magia y el vértigo del pesebre viviente que tienen en este municipio: «Dios mío, ¿me habéis abandonado? Es muy alto esto. ¿Que disfrute de qué?«, se le oirá con una cara de auténtico miedo.

Quim Masferrer sufrirá en el programa de esta noche | Instagram

Una vecina lo convence para subir a la tirolina del pueblo | Instagram

Otros momentos destacados de El Foraster de esta noche

En este pueblo hay quien se aferra a la tierra y dice que no va a la ciudad si no es imprescindible: «A la ciudad voy porque tengo que ir que, si no, no iría nunca. Uy no, ¿a Barcelona? ¡No! Y para aquí y para allá, ¡la madre que os parió!«, espetará Janot, un campesino de pura cepa. Apenas llegar, Quim también se encontrará con dos ciudadanos que le dejarán caer la primera gran verdad, o no, sobre el gran protagonista de la zona que es el viento.

El Foraster conocerá a una vecina que le explica que en la misma casa han vivido tres generaciones y ahora, vive ella sola: «Qué bien, de verdad… Soy la pura dueña y hago lo que me da la p… gana«. Y de aquí, a la visita a una casa de campo que se convertirá en un almuerzo multitudinario o el espectáculo de Raül, que desafía la gravedad con su moto.

El presentador se reirá de buena gana con las historias de los vecinos | Instagram

Estos vecinos no quieren ni oír hablar de Barcelona | Instagram

Además, han avanzado que Quim Masferrer compartirá una cena «muy especial» con Josep, un fan del programa. Y, finalmente, también pondremos cara a Dolors y Albert, que cuidan unos avellanos con una historia personal muy potente. Con todo, una nueva entrega del programa más exitoso de TV3.