Quim Masferrer visitarà Brunyola al capítol d’El Foraster d’aquesta nit, quan el veurem posar-se “en perill” quan es tiri en tirolina des del campanar de l’església del poble. L’emissió tindrà uns quants moments destacats, si ens fixem en el vídeo promocional que han publicat des de TV3. Brunyola i Sant Martí Sapresa són els dos nuclis d’un petit municipi de la Selva i estan units per boscos ombrívols, camps d’avellaners i una història comuna.
El presentador parlarà amb molts dels seus veïns, però segurament l’escena que més gràcia farà tindrà lloc a la nit quan una petita veïna el convenci per viure, en primera persona, la màgia i el vertigen del pessebre vivent que tenen en aquest municipi: “Déu meu, que m’heu abandonat? És molt alt això. Que gaudeixi de què?“, se’l sentirà amb una cara d’autèntica por.
Altres moments destacats d’El Foraster d’aquesta nit
En aquest poble hi ha qui s’aferra a la terra i diu que no va a la ciutat si no és imprescindible: “A la ciutat hi vaig perquè hi he d’anar que, si no, no hi aniria mai. Ui no, a Barcelona? No! I cap aquí i cap allà, la mare que us va parir!“, etzibarà en Janot, un pagès de soca-rel. Només d’arribar, en Quim també es trobarà dos ciutadans que li deixaran caure la primera gran veritat, o no, sobre el gran protagonista de la zona que és el vent.
El Foraster coneixerà una veïna que li explica que en la mateixa casa hi han viscut tres generacions i ara, hi viu tota sola: “Què bé, de debò… Soc la pura mestressa i faig el que em dona la p… gana“. I d’aquí, a la visita a una casa de pagès que es convertirà en un dinar multitudinari o l’espectacle del Raül, que desafia la gravetat amb la seva moto.
A més a més, han avançat que Quim Masferrer compartirà un sopar “molt especial” amb el Josep, un fan del programa. I, finalment, també posarem cara a la Dolors i l’Albert, que cuiden uns avellaners amb una història personal molt potent. Amb tot, una nova entrega del programa més exitós de TV3.