El Foraster torna aquesta nit a TV3 amb una nova temporada. Quim Masferrer visitarà vuit pobles més en el seu particular recorregut per Catalunya, en el qual buscarà els seus habitants d’històries més interessants i més bona gent. De moment, ja sabem quins són els municipis que han triat per a aquesta aventura: Begur, Brunyola, Tivenys, Besalú, Arbeca, Pinós, la Vall de Cardós i Castellví de la Marca. Però què passarà? Amb què i amb qui es trobarà el presentador? Aquesta és la gran estrena del mes de gener, juntament amb una altra edició d’Eufòria, i els teleespectadors tenen ganes de tornar a fer-lo líder d’audiència com en els últims temps.
La cadena ha publicat un munt de vídeos per fer promoció del programa, que torna a la graella a partir de les deu de la nit. En un d’ells, ha fet gràcia sentir-lo d’allò més content perquè és ara quan comença les vacances: “Ja tenim tota la temporada feta! Em passa una cosa, a mi, quan no surt El Foraster per la tele hi ha gent que em diu que no faig res. Doncs no, quan no surto per la tele és quan treballo perquè és quan fem els programes! I quan surt per la tele em dieu que tinc una feinada ara… Doncs no, ja està tot fet. Ara, vacances“.
El Quim Masferrer més centrat i una mentida abans de l’estrena d’El Foraster
Com dèiem, en aquesta temporada, el Quim Masferrer ha visitat Pinós, al Solsonès, que es troba ben bé al mig de tota Catalunya. És el poble més centrat que ha visitat mai i ser allà, per un moment, i li ha fet gràcia sentir que era la persona “més centrada” del país per un moment: “M’ha fet una especial il·lusió perquè no estic massa centrat, de normal, així que què carai he estat el més centrat del país“.
El poble té molta extensió i una densitat de població baixíssima perquè només són 2 habitants per quilòmetre quadrat. Tenen diferents nuclis i ell ha visitat l’Ardèvol, un poble molt dispers al Solsonès que és la comarca “de les mil cases de pagès”. “Hem hagut de comprovar si teníem el dipòsit ple perquè havíem de fer quilòmetres per trobar gent que ens vulgui explicar la seva història“, ha reconegut en aquest vídeo.
Quim Masferrer és dels presentadors més transparents de la graella, per la qual cosa ha agradat que el fessin dir tres veritats i una mentida per posar a prova els usuaris que segueixen el perfil de 3Cat a les xarxes socials. En un programa diu que ha tingut un retrobament “molt i molt especial” que l’ha fet “moltíssima il·lusió”. Podria ser mentida quan diu que, en un dels pobles, l’han penjat a la plaça “literalment”.
O serà una trola quan explica que, per primera vegada a El Foraster, ha fet una cosa “increïble” que li venia molt de gust fer? “He fet espeleologia -l’exploració de les coves- i ha estat increïble”. L’última opció, que sigui mentida això que s’ha banyat al mar en calçotets a 12 graus: “Estava fredíssima”. Caldrà esperar a l’emissió dels diferents capítols dels dilluns a la nit per saber què ha passat i què no.
Aquest dilluns a la nit, les primeres respostes i les històries més bones a El Foraster de TV3.