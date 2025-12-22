Mesos complicats per a l’Alèxia d”Eufòria’: “Un procés molt llarg”

L’Alèxia Pascual és de les concursants d’Eufòria que més ha triomfat després del seu pas pel programa. Ella no va guanyar el concurs de TV3, però el va saber aprofitar per demostrar el seu talent com a cantant de musicals. I, des que l’expulsessin, no ha fet més que treballar en alguns dels espectacles més reconeguts. Des de Mar i Cel, a interpretar ara el personatge de la Cosette a Los Miserables de Madrid. L’artista ha parlat del canvi de ciutat i de vida en una entrevista a la cadena SER que ha servit per conèixer, una mica més, els problemes que ha travessat en els últims mesos.
No ha estat fàcil deixar enrere la vida a Barcelona, però l’ocasió ho mereixia perquè era l’oportunitat d’entrar a formar part d’un dels musicals més famosos del món. Com va aconseguir el paper? “Vaig fer molts càstings i va ser un procés molt llarg… Tot ho portava un equip de la producció d’Anglaterra, que es va desplaçar fins aquí. Jo estava fent de Blanca a Mar i cel, i entre funció i funció, viatjava a Madrid per fer proves. I clar, la Cosette és un personatge completament diferent d’ella en tots els sentits. Finalment, em van triar i així va anar“.
“He passat un parell de mesos una mica complicats, t’he de ser sincera, una mica de transició. Passes de fer una cosa molt intensa com és Mar i cel, en què van ser deu mesos d’intensitat màxima, a desplaçar-te de ciutat d’un dia per un altre amb companys nous i un material molt preciós i molt valuós que la gent valora molt”, ha reconegut. Ha acabat de pair una cosa i s’ha pogut instal·lar plenament en l’altra, però diu que ha necessitat un procés de transició “que sovint ens desestabilitza una mica“. Ara està “més tranquil·la”, diu l’Alèxia, però ha hagut de preparar-se molt per un paper en què ha de lluir els seus dots de soprano: “He estat fent aguts i sobreaguts en bucle durant dos mesos”.
Alèxia Pascual tornarà a Mar i Cel ara que l’ha comprat El Mago Pop?
És habitual que es pregunti als actors de musicals si és millor actuar a Barcelona o a Madrid. En el cas de l’Alèxia, reconeix que el públic de la capital espanyola té “molta més cultura” d’anar al teatre a veure obres més populars. A Barcelona, en canvi, triomfa més un teatre no tan comercial: “Aquí funciona més el teatre Lliure, el Nacional… Crec que el teatre comercial no acaba d’alinear-se amb els interessos dels catalans“.
En aquesta entrevista a la ràdio, també han volgut saber què pensa de la compra que ha fet el Mago Pop dels drets de Mar i Cel. L’obra, que va gaudir d’un èxit increïble amb un munt de sold outs, tornarà a representar-se en un futur i podria ser que proposessin a l’Alèxia que es posés a la pell de la Blanca una altra vegada. Què farà si li posen aquesta oferta sobre la taula? “Mar i Cel s’ha convertit en un clàssic de la nostra història catalana, és una obra que no es podia perdre. Quan arribi el moment, s’haurà de veure quina edat tindré, què estaré fent, si em voldran o no… Poden passar tantes coses!“, ha dit en unes declaracions molt prudents.
Tots els seus fans poden comprar entrades per veure-la en aquesta nova tessitura, una feina a Los Miserables que engreixa, encara més, el seu paper de cantant de musicals.