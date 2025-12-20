TV3 ha preparat una programació especial per a les festes de Nadal, que modificarà la graella per atraure la família que tingui vacances aquests dies. La música serà una de les grans protagonistes, ja que emetran concerts i documentals d’artistes com Oques Grasses, Els Amics de les Arts i Joan Dausà o d’altres més internacionals com André Rieu i Bee Gees. Com és habitual, també es podrà gaudir de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i el tradicional Concert de Sant Esteve des del Palau de la Música, en directe.
Sempre és típic d’aquests dies reunir els més grans i els més petits davant la televisió per veure alguna pel·lícula per a tota la família. En aquesta ocasió, han cregut que pot fer una bona audiència Stuart Little, Els barrufets: el poble amagat o La llum de l’Aisha.
Pel que fa a les sèries, des de 3Cat acompanyaran els seus usuaris amb dos grans èxits com són Downton Abbey i Mr. Bean. No hi haurà capítols nous de Com si fos ahir, però sí una ficció d’època que ha enamorat milions de teleespectadors. La sèrie britànica estarà disponible des d’avui mateix 21 de desembre fins al pròxim 6 de gener. De fet, TV3 i 3Cat emetran les temporades 4 i 5 per explicar les aventures de la família Crawley i tot el seu personal. I els fans de l’humor més surrealista, Mr Bean aterra el 22 de desembre a TV3 amb un munt de gags. La primera temporada ja és a la plataforma, a més a més.
Per als més culturetes, una oferta ben completa de teatre a través de la cadena pública. Entre els títols d’aquest repertori es troben L’il·lusionista del Peyu, El favor de Marc Rodríguez i Pau Roca, Un sogre de lloguer de Joan Pera o el monòleg Per fi sol de Carles Sans. I la màgia també tindrà una finestra pròpia amb un especial dedicat al Festival de Màgia de Badalona Memorial Li-Chang, expliquen des de TV3, una cita imprescindible per als amants de l’il·lusionisme.
Quim Masferrer repassarà el 2025 en el monòleg de TV3
El 29 de desembre, Quim Masferrer portarà a l’escenari un monòleg especial en què repassarà els moments més destacats del 2025 amb el seu estil proper, irònic i crític. Aquest resum anual serà, enguany, una gala col·lectiva amb 800 espectadors que hi participaran a l’hora de posar “la nota final” a l’any. Per primera vegada, podrà haver-hi públic i tots ells podran dir la seva.
I si parlem de programes especials, podem destacar la retransmissió de les campanades. Per tercer any consecutiu, Miki Núñez i Laura Escanes seran els encarregats de conduir el programa, que promet ser un xou vibrant, ple de novetats i amb les fonts de Montjuïc de fons.
Tot un seguit de novetats a les que aniran afegint més títols quan es confirmi quins d’aquests dies de festa s’emetran.