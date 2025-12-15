TV3 ha emès, aquest diumenge, una nova edició del seu programa més solidari. La Marató de 3Cat, centrada en el càncer, ha tornat a enganxar els teleespectadors durant les més de 17 hores de directe que els han ofert. Amb Ramon Pellicer i Roger Escapa de mestres de cerimònies a la televisió i la ràdio, els testimonis i la música han agradat molt. L’audiència ha millorat una mica respecte a l’any passat i els ha ajudat a ser líders durant tot el dia. El resultat global? Un 15,9% de share molt bo que els fa pujar dues dècimes. La recaptació ha pujat bastant més que la xifra de persones darrere la pantalla, però al final són dues bones notícies per als organitzadors.
La Marató només obté una xifra d’audiència, així que no es pot saber quins pics va fer. Ara bé, si observem la gràfica s’intueix com van arribar a fregar el 20% després del Telenotícies Vespre. Amb 174.000 teleespectadors de mitjana, el resultat és bo per a la cadena pública.
És una mica baixa si la comparem amb la quota de pantalla que van arribar a assolir en els anys de més repercussió, això sí, ja que el rècord el continua mantenint l’edició del 2006 amb Antoni Bassas sobre el dolor crònic que va arribar fins a un espectacular 24,8%. Evidentment, la competència televisiva d’aquell moment era molt menor que l’actual. En segona posició, el 22,7% de share que va fer La Marató sobre malalties minoritàries que va presentar el Quim Masferrer el 2019 (22,7%). En els darrers anys, però, les xifres ja eren més similars a l’actual perquè el 2022 van fer un 13,6% i, el 2023, un 16,6%.
Quines xifres d’audiència ha obtingut la competència mentre TV3 emetia La Marató?
Sigui com sigui, el més important és que s’han recaptat molts diners -amb un marcador final de 9.741.627 €– i que ha estat l’edició més vista en directe als mitjans digitals amb 146.300 reproduccions a través de la plataforma i 8,8 milions de reproduccions a les xarxes socials des de divendres. De fet, des de la cadena ens confirmen que TV3 ha tingut 1.503.000 espectadors al llarg del dia i que l’edició especial d’El suplement a Catalunya Ràdio amb 57.000 oients digitals acumulats.
Mentrestant, què emetien a les altres cadenes? Com dèiem, TV3 ha estat la més vista durant tot el diumenge. No ha tingut rival a cap franja horària, ja que només s’hi han apropat mínimament a la nit quan la pel·lícula de TVE ha fet un 12,2% o a la tarda, quan la pública feia un 10,3% amb Orgullo i prejuicio o Cuatro arribava al 10,5% gràcies a Animales fantásticos y dónde encontrarlos. De tota manera, quedaven cinc punts per sota igualment.
Els telenotícies, a més a més, han fet xifres molt altes amb el 19,8% de share al migdia i el 22,1% de l’edició del TN Vespre. El programa més maco es consolida amb bones xifres i encara més solidaritat.