Ramon Pellicer i Lali Colomé han concedit la seva primera entrevista junts després de 20 anys de relació. El presentador de TV3 va estar casat amb Julia Otero bastant de temps, però ara és la també periodista de la cadena pública qui ocupa el seu cor. Ella treballa com a càrrec important del nou canal 24 hores, la sotscap d’edició del 3CatInfo, però quan es van conèixer ho van fer en un càsting: “La vaig conèixer en un programa de debat, Domini públic, durant el càsting. En aquell moment va haver-hi l’impacte i, després, vam intentar separar el que era feina del que no és la feina“, ha reconegut durant la visita a La tarda de Catalunya Ràdio.
El que no s’esperava era que la seva companya entrés, en aquell moment, a l’estudi. Ella ha reconegut que recorda molt aquell primer instant: “No m’esperava que em triés, la veritat, i després he arribat a malpensar i m’he plantejat que potser em va triar per altres coses… Però no crec“. Al final, durant el tracte diari, van adonar-se que aquella història professional podia convertir-se en una d’amorosa. Era el 1997, una data llunyana de la que tampoc no parlen gaire: “De fet, ni tan sols ho hem parlat gaire amb els fills. Els diem que ens vam conèixer a televisió i no donem molts detalls. També us dic que no els interessa gaire. Els fa una mica de vergonya, de fet, i creuen que els pares no es fan ni tan sols petons”, han explicat divertits.
El seu primer petó no va ser a televisió: “Si t’imagines que va ser en un camerino, no… Em sap greu. En un camerino no va passar res, vam ser superformals i separàvem molt les coses”. Se’l van donar després d’un dinar, no li donen gaire importància: “Hem anat tirant, de parella als fills i aquí ens hem quedat“.
Els inicis de Ramon Pellicer i Lali Colomé no van ser fàcils i expliquen per què
No els va ser fàcil de gestionar aquests inicis de relació, sobretot al principi. Ella tot just començava a televisió i hi havia diferència d’edat amb el Ramon, així que va sentir coses: “Imagina’t les coses que poden arribar-se a pensar i a dir, que a mi em veien jove i ell ja era famós per llavors. Deien que no duraríem ni dos mira i aquí seguim, junts uns quants anys després”.
En el cas de la Lali, reconeix que encara ara hi ha vegades que triga a confessar que és la dona del Ramon Pellicer perquè “canvia tot” quan ho diu: “Passo a ser la dona de Ramon Pellicer… De fet, el meu nom és Lali Colomé La Dona del Pellicer“. “Si algun dia treballes amb mi, et diran que soc la seva dona i això és així perquè va lligat. Però no passa res i no em molesta, ja que no puc lluitar-hi tampoc. Tots necessitem etiquetar-nos i ja està“, ha revelat. El periodista coneix bé aquesta sensació: “Jo, durant un temps, vaig ser el marit de la Julia Otero i vaig assumir aquest càrrec des del principi“.
Pel que fa a les seves intimitats, ha fet gràcia que la Lali hagi reconegut que és el Ramon qui es recorda de totes les dates especials: “Sempre tinc el ram de flors el dia que toca“. Ell és molt detallista, diu, però “tampoc romàntic embafador”: “Som una parella molt pràctica, ens fem detalls del dia al dia. Que ell m’hagi inflat les rodes o m’hagi posat benzina al cotxe sense dir-m’ho em sembla un gest molt romàntic. Quan m’ho trobo, em sembla meravellós“.
El Ramon ha acabat l’etapa als informatius del cap de setmana i ara pot acudir als dinars familiars que sempre es perdia: “La meva mare sempre li deixava un tupper i els meus germans se’n fotien. Ara ja pot venir, podem anar al cinema i al teatre. Així hem recuperat els caps de setmana de parella normal”.