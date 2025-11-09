Ramon Pellicer (Barcelona, 1960) no ha continuat al capdavant dels informatius de TV3 en la nova etapa del 3CatInfo. Després de 12 anys al capdavant del TN cap de setmana i més de 20 als informatius de la cadena pública, ara engega una nova vida que coincideix amb el seu 65è aniversari. Ni tan sols es planteja jubilar-se, per això, i ara mateix se centra en la preparació de La Marató d’enguany que presentarà com a conductor principal. El Món parla amb ell el dia de la seva presentació, centrada en el càncer per cinquena vegada.
El presentador no és nou en això de La Marató, tenint en compte que ja l’ha presentat i en una edició del mateix tema. Era el 2004 quan va posar-se al timó del primer programa solidari de TV3 amb un únic presentador. Aquest bagatge li va bé o el posa més nerviós? “No sé si m’ajuda més aviat al contrari perquè van ser moltes hores, com seran també ara, amb una càrrega emocional molt potent, amb moltes entrevistes, ficant-te a la pell de moltes persones… I, després, que tot això pot passar factura emocional quan presentes La Marató de 3Cat“. De fet, ens confessa que això és el que més el preocupa ara mateix: “Intento tenir-ho controlat, però aquí no pots distanciar-te perquè les mateixes entrevistes et demanen ser-hi a prop, et surt natural fer-ho així“.
El pròxim 14 de desembre, veurem Ramon Pellicer al capdavant de 17 hores de directe. Evitar emocionar-se és molt complicat, de la mateixa manera que sent pressió perquè han de fer moltes coses diferents per no avorrir l’audiència: “Fer La Marató és un regal perquè et permet desenvolupar un munt de gèneres en un. A més a més, que surts dels clixés i estereotips per parlar de qüestions que no són estrictament serioses com és el cas dels informatius on m’he passat molts anys ficat. Per mi, és un regal enorme”. En el seu cas, li costarà no emocionar-se perquè ell també forma part de la població que ha tingut algun familiar o persona propera amb càncer: “El meu pare va morir de càncer fa anys i ho vaig viure, sé què és viure amb una persona malalta de càncer amb un pronòstic dolent. Això m’apropa a l’edició d’enguany“.
Per què cal tornar a fer La Marató sobre el càncer?
Els programes de La Marató que han tractat sobre el càncer han estat les que més diners han recaptat, segurament pel fet que aquesta és una malaltia que ens toca a tots més directa o indirectament. Què n’opina en Ramon Pellicer? Creu que tornaran a fer rècord? “La gent sent una implicació enorme quan la malaltia que tracta La Marató la té el seu veí, el seu fill, el seu avi… se sent, des del minut 0, disposat a ajudar i fer el que calgui sobretot perquè no hi ha una solució a l’horitzó“. Molts poden criticar que tornin a seleccionar la mateixa malaltia, però el presentador defensa la tria: “Encara no sabem quan queda fins que arribi una cura, continuen descobrint coses en una malaltia que és molt extensa perquè n’hi ha de tants tipus… Tots tenen tractaments especials o unes circumstàncies particulars”.
Fer-hi una capbussada en tots aquests i conèixer-ne més detalls pot permetre una major conscienciació sobre el tema. I, a més a més, que encara queda molta lluita a fer: “Els casos de càncer han augmentat des de llavors i ara, sorprenentment, s’incrementa la incidència en la gent més jove perquè els hàbits han canviat. Encara que se sàpiga això que ens diuen en el decàleg de fer activitat física, no beure alcohol i no fumar no ho fem i pensem que no ens tocarà a nosaltres. Aquest és un error que fa augmentar les xifres de casos“.
Els presentadors de La Marató sempre es deixen anar en alguns moments determinats, especialment quan comença la programació de la nit. En aquesta ocasió, Ramon Pellicer ens avança que tornarà a ser així: “L’entrada al programa ja serà curiosa, la que farem des d’aquí a la Torre Bellesguard. Hi haurà molta implicació del territori, a la nit, hi haurà un gag més canalla amb una bona càrrega irònica i que fa gràcia en què hi col·laboraran tots els companys. No sortiré en pijama, però em veureu en circumstàncies i una faceta desconeguda“, avisa.
Com ha estat per a Ramon Pellicer acomiadar-se de la feina al TN?
Només han passat uns mesos des que abandonés el vaixell del TN cap de setmana, però sembla que el presentador ja s’ha acostumat a això de tenir els dissabtes i diumenges lliures: “Ha estat molt fàcil acostumar-m’hi, la veritat, perquè he estat 12 anys sense viure els caps de setmana i ara és fantàstic! Puc fer plans amb la família, amb els amics… Estic recuperant amistats i llocs, una meravella“. A més a més, que ja feia temps que tenia ganes de canviar de registre: “He estat més de 20 anys fent telenotícies exclusivament, mai no havia estat tant de temps fent el mateix i tenia ganes de provar altres coses i fer programes que em permetin continuar participant de la que és la meva vocació encara que ja passi els 65 anys”.
L’etapa dels informatius està tancada, sí, però és conscient que no es pot dir “mai”: “De moment, sí que està tancada perquè aquesta ha estat una etapa a la qual ja he dedicat molts esforços i molt de temps. Crec que puc explorar altres àmbits i altres terrenys, però limitats… No em veureu fent humor, cantant o coses estranyes“. Ha estat ell qui ha demanat deixar aquesta feina, doncs? No ben bé: “Més d’una vegada he volgut explorar aquests altres terrenys o altres projectes de programa i m’han dit que estava bé, però que de moment preferien que continués fent el que feia. Quan ho han cregut oportú, m’han preguntat si continuava volent fer altres coses perquè podíem aprofitar aquest canvi d’etapa perquè ho fes“.
Si una cosa ens ha deixat clara és que no té ganes de deixar de treballar: “No tinc gens de ganes de jubilar-me, ans al contrari! Tinc ganes de continuar donant guerra i fer-ho allà on calgui, on toqui i on pugui ser més útil. Penso que ja tindré temps de jubilar-me en el seu moment, ara no em sento amb la necessitat de canviar absolutament les coses que estic fent sobretot perquè m’agrada la feina que faig i m’ho passo bé. Si m’ho passo bé i no molesto molt, doncs potser puc continuar“.
Quins projectes de futur té Ramon Pellicer ara que ja no surt als informatius de TV3?
Ramon Pellicer ja no presenta el TN cap de setmana, així que molts es pregunten què farà a partir d’ara. Després d’estar centrat, els últims mesos, en la preparació de La Marató, ara també té altres projectes sobre la taula. En aquesta conversa amb El Món, ens revela els dos grans titulars. En primer lloc, el veurem com a conductor del programa (S)avis de 3Cat que, fins ara, dirigia i presentava Josep Puigbó. La idea? Fer entrevistes en profunditat a personalitats de la ciència, l’art, la fe o l’educació que han contribuït a escriure la història recent. En aquesta nova etapa, ens avança que hi haurà més entrevistades dones: “Farem una aposta més gran per entrevistes dones potents i brutals a les qui hem vlgut anar a buscar perquè, hem trobat, que fins ara han predominat les entrevistes a homes”.
I, després, també presentarà un programa nou que arribarà a la graella de TV3 el pròxim mes de gener: “Aquest serà el programa que, realment, substituirà la feina que tenia als informatius. Si arribem a temps, la idea és que s’estreni al gener i, per això, hi estem treballant sense parar. Només puc avançar que serà un espai de temàtica social, ja que els directius troben que hi ha hagut una carència darrerament i que hem deixat de banda aquests temes socials que preocupen i que ocupen la gent“. El gènere que més troba a faltar Ramon Pellicer? Els reportatges, en els que ha treballat molt de temps: “M’encanta perquè ens permet aprofundir en les coses i sensibilitzar mentre treballem el llenguatge audiovisual, que al final és el que som nosaltres a la televisió“.