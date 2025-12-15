Xavier Solà ha estat un dels presentadors coneguts que s’han sumat a La Marató de 3Cat per compartir la seva història personal amb el càncer. El presentador ha tornat a El Suplement de Catalunya Ràdio per acompanyar el seu successor, Roger Escapa, en una entrevista molt personal. Fa poc ha rebut l’alta d’un càncer de pròstata que van detectar-li l’estiu del 2024, un mal moment de salut del que ha parlat amb una sinceritat que ha agradat molt: “Em trobo molt bé, molt agraït i decidit a demanar a tothom que es faci les revisions”.
Acompanyat d’una prestigiosa uròloga de l’Hospital Clínic, María José Ribal, ha reconegut que va rebre un avís a l’analítica perquè el valor del PSA estava alterat. Van fer-li una ressonància i una biòpsia: “Va ser llavors quan arriba la paraula que et cau a sobre com una pedregada que és carcinoma“. La seva primera resposta, com en tants altres pacients, va ser la negació: “Jo? A mi? Per què? Què és això? Em preguntava què havia fet jo i per què tenia allò”. Poc després, però, i gràcies als professionals que et condueixen “des de la normalitat” li van fer veure que aquell era el procés i que allò tenia solució: “És quan et diuen Escolta, això ho superarem“.
Xavier Solà tenia 64 anys quan van diagnosticar-li el càncer més habitual entre homes. Afortunadament, aquest tipus de càncer té una supervivència per sobre del 90%: “Hem de tenir cura de la nostra salut i hem d’anar a revisar-nos, això és molt important perquè el curem si el detectem”. En el seu cas, van enxampar-lo a temps: “El tenia localitzat i, amb una extirpació de la pròstata, tot va bé i t’estalvies la radioteràpia“.
Xavier Solà dona detalls de les seqüeles que queden en la vida sexual després del càncer de pròstata
La salut sexual es veu molt afectada després de patir aquest tipus de càncer, una seqüela que encara és molt tabú. L’icònic locutor, però, ha volgut trencar-lo i s’ha esplaiat sobre aquest tema en concret. La cosa és que t’hi va la salut sexual, un dels temes més íntims, i per això molta gent es conté: “Et falta una peça del cos i comences a tenir incontinència urinària, durant un any, fins al punt que et fas pipi”. De les dones sí que se’n parla, però no en homes: “No sé si és allò que els homes no ploren, però la incontinència urinària en homes també se n’ha de parlar“.
El Xavier Solà ha volgut compartir com canvia la vida sexual després de patir aquest tipus de càncer, quan t’extirpen la pròstata que és l’encarregada de nodrir el líquid seminal que transporta els espermatozoides: “Quan tens aquest càncer, no trempes amb el mateix vigor i necessites ajuda. Has de prendre la viagra i això no ens agrada gens perquè amb la pastilla funciones, però no és el mateix. M’encantaria que el cos tornés a generar la pròstata, que et tornés a créixer perquè no té res a veure… La salut sexual no és la mateixa“.
Els pacients passen a tenir orgasmes secs, no emets semen i s’han d’acostumar a una sensació nova: “Jo ho descric com un orgasme de conill. Acostumat als orgasmes, doncs ara la dimensió ha canviat perquè ara són d’anar a menjar crema“, ha etzibat el Xavier Solà en aquesta entrevista que trenca tabús.
Ara mateix, el Xavier Solà es troba rebent teràpia i també exercicis de sòl pelvià. Una nova vida que ha volgut compartir en una entrevista que ha acabat amb una bona notícia: tornarà a fer ràdio en un projecte nou que veurà la llum aviat.