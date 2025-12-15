Xavier Solà ha sido uno de los presentadores conocidos que se han sumado a La Marató de 3Cat para compartir su historia personal con el cáncer. El presentador ha vuelto a El Suplement de Catalunya Ràdio para acompañar a su sucesor, Roger Escapa, en una entrevista muy personal. Hace poco ha recibido el alta de un cáncer de próstata que le detectaron en el verano de 2024, un mal momento de salud del que ha hablado con una sinceridad que ha gustado mucho: «Me encuentro muy bien, muy agradecido y decidido a pedir a todos que se hagan las revisiones».

Acompañado de una prestigiosa uróloga del Hospital Clínic, María José Ribal, ha reconocido que recibió un aviso en el análisis porque el valor del PSA estaba alterado. Le hicieron una resonancia y una biopsia: «Fue entonces cuando llega la palabra que te cae encima como una pedrada que es carcinoma«. Su primera respuesta, como en tantos otros pacientes, fue la negación: «¿Yo? ¿A mí? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Me preguntaba qué había hecho yo y por qué tenía aquello». Poco después, sin embargo, y gracias a los profesionales que te conducen «desde la normalidad» le hicieron ver que ese era el proceso y que aquello tenía solución: «Es cuando te dicen Escucha, esto lo superaremos«.

Xavier Solà tenía 64 años cuando le diagnosticaron el cáncer más habitual entre hombres. Afortunadamente, este tipo de cáncer tiene una supervivencia por encima del 90%: «Debemos cuidar nuestra salud y debemos ir a revisarnos, esto es muy importante porque lo curamos si lo detectamos». En su caso, lo detectaron a tiempo: «Lo tenía localizado y, con una extirpación de la próstata, todo va bien y te ahorras la radioterapia«.

Xavier Solà da detalles de las secuelas que quedan en la vida sexual tras el cáncer de próstata

La salud sexual se ve muy afectada después de padecer este tipo de cáncer, una secuela que aún es muy tabú. El icónico locutor, sin embargo, ha querido romperlo y se ha explayado sobre este tema en concreto. La cosa es que te va la salud sexual, uno de los temas más íntimos, y por eso mucha gente se contiene: «Te falta una pieza del cuerpo y comienzas a tener incontinencia urinaria, durante un año, hasta el punto que te haces pis». De las mujeres sí que se habla, pero no en hombres: «No sé si es eso de que los hombres no lloran, pero la incontinencia urinaria en hombres también se tiene que hablar«.

Xavier Solà ha querido compartir cómo cambia la vida sexual después de padecer este tipo de cáncer, cuando te extirpan la próstata que es la encargada de nutrir el líquido seminal que transporta los espermatozoides: «Cuando tienes este cáncer, no tienes erecciones con el mismo vigor y necesitas ayuda. Tienes que tomar viagra y eso no nos gusta nada porque con la pastilla funcionas, pero no es lo mismo. Me encantaría que el cuerpo volviera a generar la próstata, que te volviera a crecer porque no tiene nada que ver… La salud sexual no es la misma«.

Los pacientes pasan a tener orgasmos secos, no emites semen y se tienen que acostumbrar a una sensación nueva: «Yo lo describo como un orgasmo de conejo. Acostumbrado a los orgasmos, pues ahora la dimensión ha cambiado porque ahora son de ir a comer crema«, ha dicho Xavier Solà en esta entrevista que rompe tabús.

Xavier Solà ha compartit el seu testimoni sobre el càncer a La Marató | 3Cat

Ahora mismo, Xavier Solà se encuentra recibiendo terapia y también ejercicios de suelo pélvico. Una nueva vida que ha querido compartir en una entrevista que ha acabado con una buena noticia: volverá a hacer radio en un proyecto nuevo que verá la luz pronto.