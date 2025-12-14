La Marató de 3Cat ya roza los 6 millones de euros recaudados

La 34ª edición de la Marató de 3Cat ya ha recaudado 2,13 millones de euros en su campaña contra el cáncer. Los fondos se destinarán a colaborar con la detección precoz, la prevención y el impulso a la investigación para tratar la enfermedad. El capítulo de este año se ha activado bajo el título Detectem-ho, arreglem-ho, y trata sobre uno de los males más mortales y cada vez más comunes en la actualidad. Los donantes pueden aportar recursos a través del canal Bizum, al contacto 33333, por transferencia bancaria o al teléfono 900 21 50 50. También pueden hacer donaciones de forma presencial en la Fira de Barcelona, en el Palau de Congressos de Girona, en la Universitat de Lleida y en el Port de Tarragona.

Actividades en todo el país

En las jornadas previas al certamen solidario, pueblos de todas las comarcas catalanas se han activado para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer. En Lleida se ha celebrado la 44ª Subida a la Seu Vella, una carrera emblemática de la ciudad que ha contado con 500 participantes. En Girona también se ha optado por una prueba atlética, con la tradicional Marató per a la Marató organizada conjuntamente por los Bomberos, el Club de Atletismo y la concejalía de Deportes del consistorio. Este año, sin embargo, se ha optado por celebrar solo una media maratón, con 19 vueltas a un circuito urbano por el centro de la ciudad. Con más de 100 inscritos y otro centenar de participantes, los organizadores aseguran que «no saben cuántos fondos recaudarán», aunque en los 18 años anteriores han aportado a la Marató más de 40.000 euros.

La Marató per a la Marató a Girona / ACN

Por otro lado, Tarragona ha distribuido buena parte de sus actividades solidarias a lo largo de varias jornadas, como la iniciativa 10 KM durante 30 días, organizada por el CAP Tàrraco y que finaliza este mismo domingo. También se ha celebrado la Caminata Popular hasta la Cima de Sant Simplici. En Mont-roig del Camp se ha llamado a la población a una caminata popular que ha reunido a una treintena de personas, cuya inscripción se destinará íntegramente a la Marató. A este programa se han añadido programas de cross y maratones en Reus o la búsqueda de «tions» en la ermita de las Borges del Camp.