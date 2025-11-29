Quedan pocas semanas para que llegue uno de los momentos más especiales y solidarios de la temporada en 3Cat. La Marató de este 2025, dedicada a la investigación y prevención del cáncer bajo el eslogan Detectémoslo, Arreglémoslo tendrá lugar el próximo 14 de diciembre en TV3. Desde hace días que las donaciones están abiertas y cientos de organizaciones, asociaciones y particulares organizan actividades para recaudar fondos para una enfermedad que afecta a miles de personas. Desde 3Cat y la Fundación La Marató se ofrecerá una programación de más de 17 horas en directo, coordinados a través de televisión, radio y la plataforma 3Cat, además de los canales digitales, para transmitir todo lo que han preparado este año.

Ramon Pellicer será el presentador del programa solidario que por quinta vez se dedica a esta enfermedad. El año 2004 fue la primera vez que se puso al frente de este espacio tan importante en Cataluña, aunque en una entrevista con El Món, admitió que presentar La Marató «puede pasar factura emocional». En todo caso quedan solo unos días para la gran fecha y este fin de semana se pone a la venta uno de los grandes recaudadores de fondos para la investigación: el disco de La Marató. ¿Qué famosos forman parte este año?

Todo sobre el disco de ‘La Marató de 3Cat 2025’: ¿cuándo y dónde se puede comprar?

Desde hace veinte años el disco de La Marató acompaña esta jornada solidaria reuniendo voces muy reconocidas en el ámbito estatal e internacional. Adaptaciones de temas muy conocidos en la versión en catalán que ponen la nota musical a un programa que demuestra la cara más solidaria para ayudar a investigar y hacer investigación de enfermedades y patologías muy diversas. Este año se podrá adquirir a partir del próximo 30 de noviembre, día que saldrá a la venta con varios diarios como La Vanguardia, El Periódico, el Punt Avui, l’Ara, el Diari de Tarragona, el Diari de Girona, el Segre i La Mañana de Lleida, El 9 Nou, el Regió 7, El País, el Mundo Deportivo, l’Sport y l’Esportiu. Además de las revistas Lecturas y Enderrock, en formato CD y por un precio de 12 euros.

Por otro lado, también habrá una edición extraordinaria en formato USB que se pondrá a la venta de forma exclusiva en la tienda 3Cat y una venta en formato digital a través de Apple Music por un precio de 11,99 euros. Además, las ediciones incorporan un enlace con un código alfanumérico sin costo que permite descargar oficialmente el disco. ¿Qué famosos forman parte este año? Son un total de 214 artistas de diferentes formaciones y solistas que se repartirán en 20 canciones diferentes con un mensaje claro: remarcar que las personas no están solas en esta lucha.

Estos son los famosos que forman parte del disco este 2025

Antonio Orozco se une a la Cobla de Cobles de Catalunya con el tema Et juro que no hi ha un segon en què no pensi en tu, una versión en catalán del tema Te juro que no hay un segundo que no piense en ti.

Monica Green, Kelly Isaiah y Vocal Groove se unen en la versión Ets amb mi, una adaptación del tema Stand by me de Ben King del año 1962.

Mala Rodríguez, que esta temporada ha formado parte de la actualidad televisiva en Masterchef Celebrity también se une al disco con Qui mana, una versión de su propio tema titulado Quien manda. También Manolo García toma uno de sus temas más conocidos con El Último de la Fila, La teva fredor (Tu frialdad). La cantante Gigi Ros se atreve con la versión Resistiré en un homenaje al legado del Dúo Dinámico y su canción tan conocida, justo cuando este año ha fallecido Manolo de la Calva, uno de sus integrantes.

Gigi Ros forma parte del nuevo disco de La Marató de 3Cat | 3Cat

En Tol Sarmiento se une a La Marató con Actitud, una canción que fusiona el catalán y el euskera en un homenaje con el tema de Buhos. También regresa Pablo Alborán con uno de sus nuevos temas, Els meus 36 (Mis 36), que forma parte de su nuevo disco. Uno de los temas más íntimos que ha publicado el artista, que ya había formado parte del disco hace unos años con el tema El teu refugi, que este año ha interpretado un concursante de Operación Triunfo 2025.

Samuraï adapta el tema de Oques Grasses Sort de tu en una versión muy bonita de uno de los temas más conocidos de la banda que la próxima temporada se despedirá de los escenarios.

Samurai interpreta una versión de ‘Sort de tu’ de Oques Grasses | 3Cat

Blaumut rescatan el tema Hero de Boyhood en una versión llamada No seràs el meu heroi.

Begoña Alberdi interpreta la canción Visc per lluitar de Adagio d’Albinoni. La soprano fue uno de los nombres de la pandemia gracias a sus propuestas musicales desde el balcón de su casa durante el confinamiento.

La Ludwig Band y la actriz de Com si fos ahir Mercè Martínez sorprenden con una adaptación del mítico Walking on sunshine en una versión bajo el título El sol a la cara.

Mia Lardner y Henry Semler adaptan el tema Listen to your heart, Si escoltes el cor y el grupo Els Catarres ofrecen su versión del mítico Sweet Caroline, una canción muy conocida entre los fans del fútbol inglés.

Alfred García estará presente gracias a Ana Torroja. La mítica vocalista de Mecano hace su propia versión de Els teus ulls, uno de los temas más bonitos del exconcursante de OT.

Ana Torroja forma parte del nuevo disco de ‘La Marató’ | 3Cat.

El grupo Al·lèrgiques al pol·len ofrece la versión Per tu respiro del tema original Breathless y Alfred García colabora con el Cor del Gran Teatre del Liceu amb una versión de Nessun Dorma, El primer sol. Gisela, una de las voces más potentes y conocidas en Cataluña hace suya la canción One moment in time, Sentir l’eternitat.

Timo es otro de los nombres que forma parte del disco con la canción El Karma de una vida, una adaptación del original Karma, y el grupo infantil El Pot Petit y Dyango ponen voz a La mare.

La última canción del disco y que pone banda sonora al spot de La Marató 2025 es de David Ros con Tu vas lluitar, adaptación de la canción Impossible de James Arthur.

Todos estos artistas se han unido en el disco más solidario de la temporada que sale a la venta este 30 de noviembre.