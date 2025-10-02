Antonio Orozco ha sido el invitado este miércoles 1 de octubre en La Revuelta. El cantante catalán, que ha visitado el programa de David Broncano para promocionar su libro, Inevitablemente yo, siempre habla abiertamente de las anécdotas y los momentos más duros de su vida. En este caso, sin embargo, ha sorprendido compartiendo dos supersticiones muy curiosas a la hora de subir al escenario o hacer cualquier cosa que sea importante para su vida.

¿Por qué Antonio Orozco debe llevar calcetines de rayas para hacer cosas importantes? | RTVE

Dos tobillos rotos, la clave para entender la superstición

Antonio Orozco ha explicado que se ha roto el tobillo dos veces actuando. La primera fue en un concierto en Puerto Rico, en el que tuvieron que infiltrarlo para que pudiera terminar el concierto. La segunda fue en Cambrils y en medio del concierto tuvieron que vendarlo. Pero, ¿por qué es importante este dato? «El primer día que me rompí el tobillo alguien me dijo: ‘¿Saldrás con esa camiseta amarilla?’ Y yo pensé ‘venga hombre, ¿dónde vas con las supersticiones?’. Pues bien, nunca más he vuelto a salir con una camiseta amarilla y nunca más he vuelto a hacer algo importante sin ponerme calcetines de rayas», explica.

Lo bueno es que si se te olvida el cumpleaños de Antonio Orozco, siempre puedes bajar un rato antes y comprar unos calcetines de rayas. 🧦#LaRevuelta @antoniorozco pic.twitter.com/rRESsTndu4 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 1, 2025

La obsesión con los calcetines de rayas

Aunque se entiende por qué es supersticioso con las camisetas amarillas -hay que recordar que es una de las máximas para los artistas, que la leyenda dice que trae mala suerte-, ¿por qué necesita los calcetines de rayas? Esta pasada noche, durante la visita a La Revuelta, mostró los calcetines que llevaba, que efectivamente mantenían este patrón. «Son para las cosas importantes».

La superstición de Antonio Orozco y los calcetines de rayas | RTVE

Ahora bien, confiesa que esta superstición va un poco más allá e incluso es capaz de crearse sus propios calcetines en caso de necesidad extrema. «Si algún día sale algo y no los tengo, agarro un rotulador y los pinto», ha explicado riendo. Evidentemente, tiene que ser un evento muy importante para mantener esta manía, pero admite que es capaz de dejarlo de lado si no lo considera lo suficientemente relevante.

La sorprendente respuesta a las preguntas clásicas

Uno de los apartados que nunca faltan en las entrevistas de Broncano son las preguntas clásicas: el dinero en el banco que tienen los invitados y la cifra de relaciones sexuales en los últimos treinta días. Antonio Orozco no se ha cortado un pelo al hablar de sus intimidades. Aunque ha estado treinta días fuera de Barcelona y, por lo tanto, sin estar cerca de su pareja, no ha tenido problema para conseguir una de las cifras más altas del programa. «Calculo rápidamente, si llevo 30 días y masturbación es 0,5… Son 30», ha exclamado riendo. ¿Lo más divertido de todo? Que hablando de este tema ha recordado a su madre. «No sé por qué estoy hablando de esto si mi madre está viendo el programa». Sea como sea, Antonio Orozco siempre acostumbra a sorprender y divertir muchísimo con sus entrevistas.