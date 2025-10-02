Antonio Orozco ha estat el convidat aquest dimecres 1 d’octubre a La Revuelta. El cantant català, que ha visitat el programa de David Broncano per promocionar el seu llibre, Inevitablemente yo, sempre parla obertament de les anècdotes i els moments més durs de la seva vida. En aquest cas, però, ha sorprès compartint dues supersticions ben curioses a l’hora de pujar a l’escenari o fer qualsevol cosa que sigui important per a la seva vida.
Dos turmells trencats, la clau per entendre la superstició
Antonio Orozco ha explicat que s’ha trencat el turmell dos cops actuant. La primera va ser en un concert a Puerto Rico, en què van haver d’infiltrar-lo perquè pogués acabar el concert. La segona va ser a Cambrils i en mig del concert van haver d’embenar-li. Però per què és important aquesta dada? “El primer dia que em vaig trencar el turmell algú em va dir: ‘Sortiràs amb aquesta samarreta groga?’ I jo vaig pensar ‘va home, on vas amb les supersticions’. Doncs bé, mai més he tornat a sortir amb una samarreta groga i mai més he tornat a fer una cosa important sense posar-me mitjons de ratlles”, explica.
Lo bueno es que si se te olvida el cumpleaños de Antonio Orozco, siempre puedes bajar un rato antes y comprar unos calcetines de rayas. 🧦#LaRevuelta @antoniorozco pic.twitter.com/rRESsTndu4— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 1, 2025
L’obsessió amb els mitjons de ratlles
Tot i que s’entén el perquè és supersticiós amb les samarretes grogues -cal recordar que és una de les màximes per als artistes, que la llegenda diu que porta mala sort-, per què necessita els mitjons de ratlles? Aquesta passada nit, durant la visita a La Revuelta, ha ensenyat els mitjons que portava, que efectivament mantenien aquest patró. “Són per a les coses importants”.
Ara bé, confessa que aquesta superstició va una mica més enllà i fins i tot és capaç de crear-se els seus propis mitjons en cas de necessitat extrema. “Si algun dia surt alguna cosa i no els tinc, agafo un retolador i els pinto”, ha explicat rient. Evidentment, ha de ser un esdeveniment molt important per mantenir aquesta mania, però admet que és capaç de deixar-ho de costat si no ho considera prou rellevant.
La sorprenent resposta a les preguntes clàssiques
Un dels apartats que no falten mai en les entrevistes de Broncano són les preguntes clàssiques: els diners al banc que tenen els convidats i la xifra de relacions sexuals en els últims trenta dies. Antonio Orozco no s’ha tallat un pèl per parlar de les seves intimitats. Tot i que ha estat trenta dies fora de Barcelona i, per tant, sense estar a prop de la seva parella, no ha tingut problema per aconseguir una de les xifres més altes del programa. “Calculo ràpidament, si porto 30 dies i masturbació és 0,5… Són 30”, ha exclamat rient. El més divertit de tot plegat? Que parlant d’aquest tema ha recordat la seva mare. “No sé per què estic parlant d’això si la meva mare està veient el programa”. Sigui com sigui, Antonio Orozco sempre acostuma a sorprendre i divertir moltíssim amb les seves entrevistes.