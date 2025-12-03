Antonio Orozco ha estat un dels convidats del Late Xow de Marc Giró, un espai d’entrevistes en què ha fet confessions personals sobretot de la seva vida més familiar. El cantant català ha tret a la llum una anècdota molt divertida, per exemple, quan ha reconegut que està estudiant anglès de manera telemàtica a través de l’aplicació Duolingo. I com que ha fet aquest pas als 53 anys? Doncs bé, el causant és el seu fill Jan.
El noi s’ha traslladat al Regne Unit i està estudiant allà des de fa un temps. En un dels viatges que ha fet per visitar el pare, el noi va venir acompanyat d’uns amics anglesos que evidentment no tenen ni idea de castellà ni de català. I, davant l’obligació de parlar anglès, l’Antonio Orozco s’hauria adonat que no era capaç de mantenir una conversa amb ells.
Amb la naturalitat que el caracteritza, el cantant d’Hospitalet de Llobregat ha explicat l’anècdota més divertida: “Jo estava fent truita de patates i em vaig quedar en blanc. Em sortia dir-li omelette, potatos, tórtel… Em sortien paraules en tots els idiomes excepte en anglès. En comptes de dir truita deia tortuga! Un desastre“.
La conversa més incòmoda d’Antonio Orozco amb els amics anglesos del seu fill
La situació va ser una mica incòmoda per a ell, ja que va sentir-se fora de lloc. Abans que els nois marxessin, els va prometre que parlaria anglès “de p… mare” quan tornessin a casa. Allà va prendre la decisió que s’apuntaria a classes d’anglès i no ha fallat “ni tan sols un dia“, pel que ha dit. I es nota haver millorat: “Si ara venen nois a casa meva, m’atreviria a explicar-los en anglès què és la Loteria de Nadal“, li ha assegurat entre riures.
El fill, que també és músic i productor de música, li hauria demanat que no parli d’ell perquè li fa vergonya: “És molt graciós perquè sempre em diu que no l’etiqueti a les publicacions i potser té raó, però soc el seu pare!“.
El cantant confessa quin és el seu nou repte musical
En aquesta entrevista, Antonio Orozco ha confessat quin és el seu nou repte musical. En els últims tres anys, està preparant-se per convertir-se en cantant líric: “Estic treballant molt durament per aconseguir-ho. M’estic formant perquè és un dels meus objectius en la vida. Quan ho aconsegueixi, tornaré al programa i debutaré com a cantant líric”. Pot ser que s’estigui preparant per fer una òpera? “T’he de dir que sí”, ha confessat per primera vegada.
Serà molt curiós veure’l en un registre tan diferent del que ha fet fins ara, en una carrera de molts anys que l’ha ajudat a congregar un bon grapat de fans. Tots ells deuen estar desitjant sentir-lo amb aquesta veu d’òpera per primera vegada, és clar, tot un canvi que promet molt.