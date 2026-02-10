Antonio Orozco ha concedit una de les seves entrevistes més profundes en la visita a El Hormiguero, un programa al qual ha anat desenes de cops i en el que aparentment se sent molt còmode. En aquesta ocasió, s’ha sincerat sobre els motius foscos que li han donat ales a escriure una autobiografia en què parla sobre la depressió profunda que ha experimentat: “Intento buscar una millor versió de mi mateix i, en aquest llibre, bolco els meus sentiments i emocions després de la forta depressió que vaig tenir“.
Ha estat anys sumit en un pou del que li ha costat molt sortir, un mal moment que també ha afectat el seu fill Jan de 18 anys: “Em va preguntar, seriosament, si realment havia passat tot allò“. “Crec que un pare el millor que pot donar al seu fill és una bona educació i un bon exemple i ell ho té”, ha afegit visiblement emocionat.
“Jo vaig tocar fons, sobretot després d’un concert a Brussel·les que va anar bé… però del que tinc un record molt buit“, diu. L’artista d’Hospitalet de Llobregat explica que va començar a sentir que no era “capaç” d’enfrontar-se a una nova gira: “Treballar sempre ha estat un exemple, per mi, i un dels moments més difícils de la meva carrera va arribar quan vaig haver de dir al meu representant que no podia continuar cantant”.
“Viene de encontrar una mejor versión”. @antoniorozco nos habla de su libro ‘Inevitablemente yo’, el viaje más personal de su vida #OrozcoEH pic.twitter.com/0TFVVz2lgu— El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 9, 2026
Antonio Orozco dona detalls del pitjor moment que ha viscut
“Vaig perdre la forma, el nord i també la il·lusió“, ha reconegut. Aquella va ser una situació límit a la qual va arribar després d’amagar “un munt de ferides” que van acabar concentrant-se i sortir a la llum: “Havia de començar a mirar cap a dins meu perquè, si no, no sabia per on hauria de sortir”.
L’exercici de sincerar-se sobre aquests pensaments foscos no havia de convertir-se en un llibre, sinó que era una proposta del seu psicòleg per poder millorar a poc a poc. Quan va veure que tenia 365 històries, va pensar que podia donar forma a aquesta història en forma de llibre: “Vaig pensar que moltes persones que es troben en la mateixa situació podrien rebre-ho bé, però mai no vaig imaginar-me que tindria una rebuda tan i tan bona“.
Un exercici de transparència que els seus fans han agraït, ja que els permetrà conèixer la part més íntima d’un cantant que no s’ha tallat a l’hora de mostrar les seves debilitats en públic.