Antonio Orozco ha concedido una de sus entrevistas más profundas en la visita a El Hormiguero, un programa al que ha ido decenas de veces y en el que aparentemente se siente muy cómodo. En esta ocasión, se ha sincerado sobre los oscuros motivos que le han dado alas para escribir una autobiografía en la que habla sobre la depresión profunda que ha experimentado: «Intento buscar una mejor versión de mí mismo y, en este libro, vuelco mis sentimientos y emociones después de la fuerte depresión que tuve«.

Ha estado años sumido en un pozo del que le ha costado mucho salir, un mal momento que también ha afectado a su hijo Jan de 18 años: «Me preguntó, seriamente, si realmente había pasado todo aquello«. «Creo que un padre lo mejor que puede dar a su hijo es una buena educación y un buen ejemplo y él lo tiene», ha añadido visiblemente emocionado.

«Yo toqué fondo, sobre todo después de un concierto en Bruselas que fue bien… pero del que tengo un recuerdo muy vacío«, dice. El artista de Hospitalet de Llobregat explica que comenzó a sentir que no era «capaz» de enfrentarse a una nueva gira: «Trabajar siempre ha sido un ejemplo, para mí, y uno de los momentos más difíciles de mi carrera llegó cuando tuve que decirle a mi representante que no podía continuar cantando».

Antonio Orozco da detalles del peor momento que ha vivido

«Perdí la forma, el norte y también la ilusión«, ha reconocido. Aquella fue una situación límite a la que llegó después de ocultar «un montón de heridas» que terminaron concentrándose y saliendo a la luz: «Tenía que empezar a mirar hacia dentro de mí porque, si no, no sabía por dónde tendría que salir».

El ejercicio de sincerarse sobre estos pensamientos oscuros no debía convertirse en un libro, sino que era una propuesta de su psicólogo para poder mejorar poco a poco. Cuando vio que tenía 365 historias, pensó que podía dar forma a esta historia en forma de libro: «Pensé que muchas personas que se encuentran en la misma situación podrían recibirlo bien, pero nunca me imaginé que tendría una acogida tan, tan buena«.

Un ejercicio de transparencia que sus fans han agradecido, ya que les permitirá conocer la parte más íntima de un cantante que no se ha cortado a la hora de mostrar sus debilidades en público.