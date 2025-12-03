Antonio Orozco ha sido uno de los invitados del Late Xow de Marc Giró, un espacio de entrevistas en el que ha hecho confesiones personales sobre todo de su vida más familiar. El cantante catalán ha sacado a la luz una anécdota muy divertida, por ejemplo, cuando ha reconocido que está estudiando inglés de manera telemática a través de la aplicación Duolingo. ¿Y cómo ha dado este paso a los 53 años? Pues bien, el causante es su hijo Jan.

El chico se ha trasladado al Reino Unido y está estudiando allí desde hace un tiempo. En uno de los viajes que ha hecho para visitar al padre, el chico vino acompañado de unos amigos ingleses que evidentemente no tienen ni idea de español ni de catalán. Y, ante la obligación de hablar inglés, Antonio Orozco se habría dado cuenta de que no era capaz de mantener una conversación con ellos.

Con la naturalidad que lo caracteriza, el cantante de Hospitalet de Llobregat ha explicado la anécdota más divertida: «Yo estaba haciendo tortilla de patatas y me quedé en blanco. Se me salía decir omelette, potatos, tórtel… Me salían palabras en todos los idiomas excepto en inglés. En vez de decir tortilla decía tortuga! Un desastre«.

El artista catalán confiesa que está aprendiendo inglés | TVE

La conversación más incómoda de Antonio Orozco con los amigos ingleses de su hijo

La situación fue un poco incómoda para él, ya que se sintió fuera de lugar. Antes de que los chicos se marcharan, les prometió que hablaría inglés «de p… madre» cuando regresaran a casa. Allí tomó la decisión de que se apuntaría a clases de inglés y no ha fallado «ni un solo día«, según ha dicho. Y se nota haber mejorado: «Si ahora vienen chicos a mi casa, me atrevería a explicarles en inglés qué es la Lotería de Navidad«, les ha asegurado entre risas.

El hijo, que también es músico y productor de música, le habría pedido que no hable de él porque le da vergüenza: «Es muy gracioso porque siempre me dice que no lo etiquete en las publicaciones y quizá tiene razón, ¡pero soy su padre!«.

La entrevista del cantante ha sido muy divertida | TVE

El cantante confiesa cuál es su nuevo reto musical

En esta entrevista, Antonio Orozco ha confesado cuál es su nuevo reto musical. En los últimos tres años, se está preparando para convertirse en cantante lírico: «Estoy trabajando muy duro para lograrlo. Me estoy formando porque es uno de mis objetivos en la vida. Cuando lo consiga, volveré al programa y debutaré como cantante lírico». ¿Puede ser que se esté preparando para hacer una ópera? «Tengo que decirte que sí», ha confesado por primera vez.

Será muy curioso verlo en un registro tan diferente del que ha hecho hasta ahora, en una carrera de muchos años que le ha ayudado a congregar un buen grupo de fans. Todos ellos deben estar deseando escucharlo con esa voz de ópera por primera vez, claro, todo un cambio que promete mucho.