Queden poques setmanes perquè arribi un dels moments més especials i solidaris de la temporada a 3Cat. La Marató d’aquest 2025, dedicada a la investigació i la prevenció del càncer sota l’eslògan Detectem-ho, Arreglem-ho tindrà lloc el pròxim 14 de desembre a TV3. Des de fa dies que els donatius estan oberts i centenars d’organitzacions, associacions i particulars organitzen activitats per recaptar diners per a una malaltia que afecta milers de persones. Des de 3Cat i la Fundació La Marató s’oferirà una programació de més de 17 hores en directe, coordinats a través de televisió, ràdio i la plataforma 3Cat, a més a més dels canals digitals, per fer arribar tot el que han preparat enguany.
Ramon Pellicer serà el presentador de programa solidari que per cinquena vegada es dedica a aquesta malaltia. L’any 2004 va ser el primer cop que es va posar al capdavant d’aquest espai tan important a Catalunya, tot i que en una entrevista amb El Món, va admetre que presentar La Marató “pot passar factura emocional”. En tot cas queden només uns dies per a la gran data i aquest cap de setmana es posa a la venda un dels grans recaptadors de diners per a la investigació: el disc de La Marató. Quins famosos en formen part enguany?
Tot sobre el disc de ‘La Marató de 3Cat 2025’: quan i on es pot comprar?
Des de fa vint anys el disc de La Marató acompanya aquesta jornada solidària reunint veus molt reconegudes en l’àmbit estatal i internacional. Adaptacions de temes molt coneguts en la versió en català que posen la nota musical a un programa que demostra la cara més solidària per ajudar a investigar i fer recerca de malalties i patologies molt diverses. Enguany es podrà adquirir a partir del pròxim 30 de novembre, dia que sortirà a la venda amb diversos diaris com La Vanguardia, El Periódico, el Punt Avui, l’Ara, el Diari de Tarragona, el Diari de Girona, el Segre i La Mañana de Lleida, El 9 Nou, el Regió 7, El País, el Mundo Deportivo, l’Sport i l’Esportiu. A més a més de les revistes Lecturas i Enderrock, en format CD i per un preu de 12 euros.
D’altra banda, també hi haurà una edició extraordinària en format USB que es posarà a la venda de forma exclusiva a la botiga 3Cat i una venda en format digital a través d’Apple Music per un preu d’11,99 euros. A més a més, les edicions incorporen un enllaç amb un codi alfanumèric sense cost que permet descarregar oficialment el disc. Enguany quins famosos en formes part? Són un total de 214 artistes de diferents formacions i solistes que es repartiran en 20 cançons diferents amb un missatge clar: remarcar que les persones no estan soles en aquesta lluita.
Aquests són els famosos que formen part del disc aquest 2025
Antonio Orozco s’uneix a la Cobla de Cobles de Catalunya amb el tema Et juro que no hi ha un segon en què no pensi en tu, una versió en català del tema Te juro que no hay un segundo que no piense en ti.
Monica Green, Kelly Isaiah i Vocal Groove s’uneixen en la versió Ets amb mi, una adaptació del tema Stand by me de Ben King de l’any 1962.
Mala Rodríguez, que aquesta temporada ha format part de l’actualitat televisiva a Masterchef Celebrity també s’uneix al disc amb Qui mana, una versió del seu propi tema titulat Quien manda. També Manolo García agafa un dels seus temes més coneguts amb El Último de la Fila, La teva fredor (Tu frialdad). La cantant Gigi Ros s’atreveix amb la versió Resistiré en un homenatge al llegat del Dúo Dinámico i la seva cançó tan coneguda, tot just quan aquest any ha mort Manolo de la Calva, un dels seus integrants.
En Tol Sarmiento s’uneix a La Marató amb Actitud, una cançó que fusiona el català i l’euskera en un homenatge amb el tema de Buhos. També torna Pablo Alborán amb un dels seus nous temes, Els meus 36 (Mis 36), que forma part del seu nou disc. Un dels temes més íntims que ha publicat l’artista, que ja havia format part del disc fa uns anys amb el tema El teu refugi, que enguany ha interpretat un concursant d’Operación Triunfo 2025.
Samuraï adapta el tema d’Oques Grasses Sort de tu en una versió molt maca d’un dels temes més coneguts de la banda que la pròxima temporada s’acomiadarà dels escenaris.
Blaumut rescaten el tema Hero de Boyhood en una versió anomenada No seràs el meu heroi.
Begoña Alberdi interpreta la cançó Visc per lluitar d’Adagio d’Albinoni. La soprano va ser un dels noms de la pandèmia gràcies a les seves propostes musicals des del balcó de casa durant el confinament.
La Ludwig Band i l’actriu de Com si fos ahir Mercè Martínez sorprenen amb una adaptació del mític Walking on sunshine en una versió sota el títol El sol a la cara.
Mia Lardner i Henry Semler adapten el tema Listen to your heart, Si escoltes el cor i el grup Els Catarres ofereixen la seva versió del mític Sweet Caroline, una cançó molt coneguda entre els fans del futbol anglès.
Alfred García estarà present gràcies a Ana Torroja. La mítica vocalista de Mecano fa la seva pròpia versió de Els teus ulls, un dels temes més macos de l’exconcursant d’OT.
El grup Al·lèrgiques al pol·len ofereixen la versió Per tu respiro del tema original Breathless i Alfred García col·labora amb el Cor del Gran Teatre del Liceu amb una versió de Nessun Dorma, El primer sol. Gisela, una de les veus més potents i conegudes a Catalunya fa seva la cançó One moment in time, Sentir l’eternitat.
Timo és un altre dels noms que forma part del disc amb la cançó El Karma d’una vida, una adaptació de l’original Karma, i el grup infantil El Pot Petit i Dyango posen veu a La mare.
L’última cançó del disc i que posa banda sonora a l’espot de La Marató 2025 és de David Ros amb Tu vas lluitar, adaptació de la cançó Impossible de James Arthur.
Tots aquests artistes s’han unit en el disc més solidari de la temporada que surt a la venda aquest 30 de novembre.