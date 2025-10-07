Primeres paraules de Gisela després de la ruptura sorpresa: “Dies dolents”

Gisela d’OT va deixar tothom bocabadat, fa uns mesos, quan va anunciar que se separava del pare del seu fill. Després de més de cinc anys intentant quedar-se embarassada, ho va aconseguir i la felicitat era ben plena a la família. Només un any després del naixement del petit Indiana, però, han decidit separar els seus camins per sorpresa. En el comunicat, no deien gaire cosa i tampoc no donaven detalls de les raons d’aquesta ruptura. Ara, la cantant ha trencat el seu silenci en les que suposen les primeres declaracions després de l’esclat de la notícia.
Ho han estat comentant a Y ahora Sonsoles d’Antena 3, ja que la periodista catalana Lorena Vázquez ha pogut parlar amb ella en privat. I com la veu? En l’últim acte públic al que ha acudit, Gisela simplement deia que es trobava “bé” i que té “dies bons i dolents” com en qualsevol altra separació. “Els detalls se’ls guardarà per a ella perquè és una persona molt discreta, em diu que intentarà guardar-s’ho tot en la seva intimitat i la de la seva exparella”, expliquen.
Això sí, sembla que Gisela i el seu ex tenen clar que aquesta és una ruptura que no tindrà segona part: “La reconciliació és totalment inviable. Els ha costat molt arribar a aquest punt i aquesta decisió de separar-se no és per fer marxar enrere. Van arribar a aquesta conclusió fa uns mesos i és molt meditada”.
Gisela parla de la separació en l’última aparició pública
La prioritat de tots dos és i sempre serà el seu fill, un nen pel qual lluitaran sempre: “Encara queden algunes coses a tractar sobre aquesta separació i el repartiment de la custòdia, però ara mateix ella està centrada en la carrera professional que és el que més l’interessa ara mateix juntament amb el fill”.
L’artista no vol donar detalls de per què s’han separat, però almenys els seus fans poden quedar-se amb la idea que ella està “molt bé” tal com ha confessat. En l’últim acte al que l’han convidat, periodistes a qui coneix de tota la vida s’han interessat per ella i això ha permès que parlés públicament del tema una mica més: “Ara m’estic adaptant a la nova situació a poc a poc, ja que al final has de fluir i adaptar-te a tot. Ho has de portar tot de la millor manera possible amb respecte i estima”, ha dit.
Si acaba confessant els motius concrets de per què han decidit que estarien millor per separat, de moment és un misteri. Ara bé, sempre ha estat superdiscreta amb tot el que té a veure amb la seva vida personal així que el més probable és que acabi optant per no referir-se o per fer-ho de manera superficial. El temps ho dirà.