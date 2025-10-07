Primeras palabras de Gisela tras la ruptura sorpresa: «Días malos»

Gisela de OT dejó a todos boquiabiertos, hace unos meses, cuando anunció que se separaba del padre de su hijo. Después de más de cinco años intentando quedarse embarazada, lo logró y la felicidad era plena en la familia. Solo un año después del nacimiento del pequeño Indiana, sin embargo, han decidido separar sus caminos por sorpresa. En el comunicado, no decían mucho y tampoco daban detalles de las razones de esta ruptura. Ahora, la cantante ha roto su silencio en lo que suponen las primeras declaraciones tras la noticia.

Lo han estado comentando en Y ahora Sonsoles de Antena 3, ya que la periodista catalana Lorena Vázquez ha podido hablar con ella en privado. ¿Y cómo la ve? En el último acto público al que ha acudido, Gisela simplemente decía que se encontraba «bien» y que tiene «días buenos y malos» como en cualquier otra separación. «Los detalles se los guardará para ella porque es una persona muy discreta, me dice que intentará guardárselo todo en su intimidad y la de su expareja», explican.

Aun así, parece que Gisela y su ex tienen claro que esta es una ruptura que no tendrá segunda parte: «La reconciliación es totalmente inviable. Les ha costado mucho llegar a este punto y esta decisión de separarse no es para dar marcha atrás. Llegaron a esta conclusión hace unos meses y es muy meditada».

Gisela y el padre de su hijo se han separado por sorpresa un año después del nacimiento del hijo | Europa Press

Gisela habla de la separación en la última aparición pública

La prioridad de ambos es y siempre será su hijo, un niño por el que lucharán siempre: «Todavía quedan algunas cosas por tratar sobre esta separación y el reparto de la custodia, pero ahora mismo ella está centrada en la carrera profesional que es lo que más le interesa ahora mismo junto con el hijo».

La artista no quiere dar detalles de por qué se han separado, pero al menos sus fans pueden quedarse con la idea de que ella está «muy bien» tal como ha confesado. En el último acto al que la han invitado, periodistas a quienes conoce de toda la vida se han interesado por ella y esto ha permitido que hablara públicamente del tema un poco más: «Ahora me estoy adaptando a la nueva situación poco a poco, ya que al final tienes que fluir y adaptarte a todo. Tienes que llevarlo todo de la mejor manera posible con respeto y cariño», ha dicho.

Si acaba confesando los motivos concretos de por qué han decidido que estarían mejor por separado, de momento es un misterio. Ahora bien, siempre ha sido muy discreta con todo lo que tiene que ver con su vida personal, así que lo más probable es que termine optando por no referirse o por hacerlo de manera superficial. El tiempo lo dirá.