Pablo Alborán triomfa més enllà de la música. El cantant malagueny ha debutat a la pantalla petita amb la sèrie Respira de Netflix on comparteix escenes amb grans noms de la interpretació com Blanca Suárez o Najwa Nimri. Ara, torna amb un nou disc, KM0 i una gira mundial que el portarà pels escenaris d’arreu del món durant el 2026. En els últims mesos ha passat per diversos platós de televisió amb entrevistes a programes com El Hormiguero o La Revuelta, però també sembla que s’ha aficionat als pòdcasts. Aquest dimarts 4 de novembre s’ha estrenat davant els micròfons de A solas con…, el projecte de Vicky Martín Berrocal on ha parlat de la seva vida privada, com és dins una relació i les seves ganes de formar una família.
Pablo Alborán, molt sincera sobre com és en una relació
Han passat més de deu anys des que Pablo Alborán va publicar el seu tema més especial, Solamente tú, una cançó que el va fer saltar a la fama i l’ha convertit en un dels artistes espanyols més estimats. L’artista ha reflexionat sobre l’amor i les relacions sentimentals que l’han acompanyat aquests anys parlant de la seva experiència i el debut en el món interpretatiu. “L’amor cal treballar-ho, sobretot l’amor propi. Considero que els cops que m’he enamorat, he estat molt cerebral”. Pablo Alborán admet ser “una persona freda, pràctica i poc romàntica”, tot i que no encaixa gens amb les lletres que escriu. Es considera “poc detallista”, però a l’hora de dir “t’estimo” és diferent. “Però si et dic ‘t’estimo’, ningú t’ho dirà a 100% com t’ho dic jo mai. No li poso purpurina a les coses, les faig de veritat”, confessa. D’altra banda, també ha patit molt per amor fins i tot quan estava amb altres parelles. “L’única cosa que espero és no haver fet mal. Sempre he intentat no fer-ho, però a vegades es fa sense voler. No vull que la gent estigui malament”, reflexiona.
La conductora del pòdcast ha reflexionat sobre el desamor, un tema que a ella l’ha ferit molt. En el cas del cantant, ha estat una bona eina per produir. “El desamor m’ha donat discos, em poso a escriure com un animal. Em fas una coseta petita i jo em recreo i et faig quatre discos. És veritat que també he tingut molta sort en l’amor. No m’agrada fer l’amor sense amor, però m’ho he passat molt bé. Una altra cosa és que no m’agradi tant, gaudeixo quan hi ha connexió, és més enriquidor, et sent més complet”.
Pablo Alborán admet que vol formar una família
Una de les confessions més especials ha estat la seva idea de formar una família en un futur. “Com a home m’encantaria formar una família. Seria un somni. Ha d’arribar en algun moment, però soc una persona molt familiar, és inevitable. A vegades penso que la meva vida està prenent un altre camí, però la meva família em diu ‘estàs boig, sembla que a vegades no et coneguis'”, expressa en una de les entrevistes més sinceres i personals que ha concedit l’intèrpret.