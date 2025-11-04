Pablo Alborán triunfa más allá de la música. El cantante malagueño ha debutado en la pantalla pequeña con la serie Respira de Netflix donde comparte escenas con grandes nombres de la interpretación como Blanca Suárez o Najwa Nimri. Ahora, regresa con un nuevo disco, KM0 y una gira mundial que lo llevará por los escenarios de todo el mundo durante el 2026. En los últimos meses ha pasado por varios platós de televisión con entrevistas en programas como El Hormiguero o La Revuelta, pero también parece que se ha aficionado a los pódcasts. Este martes 4 de noviembre ha debutado ante los micrófonos de A solas con…, el proyecto de Vicky Martín Berrocal donde ha hablado de su vida privada, cómo es dentro de una relación y sus ganas de formar una familia.

Han pasado más de diez años desde que Pablo Alborán publicó su tema más especial, Solamente tú, una canción que lo catapultó a la fama y lo ha convertido en uno de los artistas españoles más queridos. El artista ha reflexionado sobre el amor y las relaciones sentimentales que lo han acompañado estos años hablando de su experiencia y el debut en el mundo interpretativo. «El amor hay que trabajarlo, sobre todo el amor propio. Considero que las veces que me he enamorado, he sido muy cerebral». Pablo Alborán admite ser «una persona fría, práctica y poco romántica», aunque no encaja en absoluto con las letras que escribe. Se considera «poco detallista», pero a la hora de decir «te quiero» es diferente. «Pero si te digo ‘te quiero’, nadie te lo dirá al 100% como te lo digo yo nunca. No le pongo purpurina a las cosas, las hago de verdad», confiesa. Por otro lado, también ha sufrido mucho por amor incluso cuando estaba con otras parejas. «Lo único que espero es no haber hecho daño. Siempre he intentado no hacerlo, pero a veces se hace sin querer. No quiero que la gente esté mal», reflexiona.

La conductora del pódcast ha reflexionado sobre el desamor, un tema que a ella le ha herido mucho. En el caso del cantante, ha sido una buena herramienta para producir. «El desamor me ha dado discos, me pongo a escribir como un animal. Me haces una cosita pequeña y yo me recreo y te hago cuatro discos. Es verdad que también he tenido mucha suerte en el amor. No me gusta hacer el amor sin amor, pero me lo he pasado muy bien. Otra cosa es que no me guste tanto, disfruto cuando hay conexión, es más enriquecedor, te sientes más completo».

Pablo Alborán admite que quiere formar una familia

Una de las confesiones más especiales ha sido su idea de formar una familia en el futuro. «Como hombre me encantaría formar una familia. Sería un sueño. Tiene que llegar en algún momento, pero soy una persona muy familiar, es inevitable. A veces pienso que mi vida está tomando otro camino, pero mi familia me dice ‘estás loco, parece que a veces no te conoces'», expresa en una de las entrevistas más sinceras y personales que ha concedido el intérprete.