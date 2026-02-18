Pablo Alborán ha visitado La Revuelta y, como no podía ser de otra manera, David Broncano ha aprovechado su presencia en plató para hacerle las preguntas clásicas sobre dinero y sexo. El cantante, uno de los más influyentes de la última década, no se ha cortado y ha reconocido que ha llegado a hacer mucho dinero después de estos años en primera línea con sus baladas. Eso sí, no ha querido dar a conocer la cifra exacta de su patrimonio: «Esta pregunta ya la haces para humillar«.

Solo ha dicho que tiene «suficiente dinero» para no tener que pedir permiso a nadie a la hora de elegir cómo quiere hacer su música. «Ah, pero tengo el dinero justo y necesario para que mi madre me siga advirtiendo que debemos ahorrar. Ella está pendiente de que no pierda la cabeza y, gracias a Dios, nunca la he perdido«, ha añadido. De él se sabe que tiene un chalet unifamiliar increíble en las afueras de Madrid, de esos de estilo moderno y decoración minimalista.

Els titulars més impactants de Pablo Alborán a La Revuelta | TVE

Los titulares que más han llamado la atención de esta entrevista, sin embargo, tienen que ver con su vida personal. Pablo Alborán está enamorado y no ha podido ocultarlo, sobre todo cuando el presentador le ha preguntado si su vida sexual va bien: «Pues sí, la verdad es que va muy bien. Por fin puedo venir a decirte que va muy bien en este sentido porque llego a dos relaciones sexuales por día«.

Pablo Alborán y el modelo Juan Sesma confirman su relación

Estas declaraciones de Pablo Alborán llegan pocas horas antes de una publicación en Instagram del modelo Juan Sesma que sirve para confirmar que mantienen una relación sentimental. Durante el programa no quiso revelar la identidad de su novio, pero el modelo de Navarra lo ha terminado sacando a la luz. Este fin de semana pasado era su cumpleaños y ha celebrado una gran fiesta con los amigos. Y, evidentemente, en el carrusel de fotos también aparece Pablo Alborán a quien le dedica el siguiente agradecimiento: «Gracias a mi novio por sacar las velas dos minutos antes de la medianoche«.

En las fotografías, se les ve dedicándose risas y miradas de complicidad muy tiernas que demuestran que esta relación es formal y que se encuentran en un momento dulce. Pablo siempre ha sido de tener relaciones largas, dice, lo que le encanta porque te ayuda a tener un grado de complicidad de aquel que te permite estar en pijama y sin arreglar delante del otro.

Pablo Alborán i Juan Sesma confirmen la seva relació | Instagram

La pareja no se esconde y comparte fotos juntos en Instagram

Ahora que la relación ha salido a la luz, podemos saber que Pablo Alborán sale con un modelo 10 años más joven que él. Están enamorados y felices, lo que resulta más que evidente. ¿Dejará atrás el hermetismo, el cantante, en esta nueva etapa de su vida sentimental?