Pablo Alborán ha visitat La Revuelta i, com no podia ser d’una altra manera, David Broncano ha aprofitat la seva presència a plató per fer-li les preguntes clàssiques sobre diners i sexe. El cantant, un dels més influents de l’última dècada, no s’ha tallat i ha reconegut que ha arribat a fer molts diners després d’aquests anys a primera línia amb les seves balades. Això sí, no ha volgut donar a conèixer la xifra exacta del seu patrimoni: “Aquesta pregunta ja la fas per humiliar“.
Només ha dit que té “prou diners” per no haver de demanar permís a ningú a l’hora d’escollir com vol fer la seva música. “Ah, però tinc els diners justos i necessaris perquè la meva mare em segueixi advertint que hem d’estalviar. Ella està pendent que no perdi el cap i, gràcies a Déu, no l’he perdut mai“, ha afegit. D’ell se sap que té un xalet unifamiliar increïble als afores de Madrid, d’aquells d’estil modern i decoració minimalista.
Els titulars que més han cridat l’atenció d’aquesta entrevista, però, tenen a veure amb la seva vida personal. Pablo Alborán està enamorat i no ha pogut amagar-ho, sobretot quan el presentador li ha preguntat si la seva vida sexual va bé: “Doncs sí, la veritat és que va superbé. Per fi puc venir a dir-te que va molt bé en aquest sentit perquè vaig a dues relacions sexuals per dia“.
Pablo Alborán i el model Juan Sesma confirmen la seva relació
Aquestes declaracions de Pablo Alborán arriben poques hores abans d’una publicació a Instagram del model Juan Sesma que serveix per confirmar que mantenen una relació sentimental. Durant el programa no va voler revelar la identitat del seu xicot, però el model de Navarra ho ha acabat traient a la llum. Aquest cap de setmana passat era el seu aniversari i ha celebrat una gran festa amb els amics. I, evidentment, en el carrusel de fotos també apareix Pablo Alborán a qui li dedica el següent agraïment: “Gràcies al meu xicot per treure les espelmes dos minuts abans de la mitjanit“.
A les fotografies, se’ls veu dedicant-se riures i mirades de complicitat molt tendres que demostren que aquesta relació és formal i que es troben en un moment dolç. Pablo sempre ha estat de tenir relacions llargues, diu, el que li encanta perquè t’ajuda a tenir un grau de complicitat d’aquell que et permet estar en pijama i sense arreglar davant de l’altre.
Ara que la relació ha sortit a la llum, podem saber que Pablo Alborán surt amb un model 10 anys més jove que ell. Estan enamorats i feliços, el que resulta més que evident. Deixarà enrere l’hermetisme, el cantant, en aquesta nova etapa de la seva vida sentimental?