Revelen qui és la germana de Pablo Alborán i quin sacrifici va fer per ell

Pablo Alborán ha tocat el cel en el món musical, en el que ha triomfat gràcies a uns discos que han captivat milions de seguidors també fora de les fronteres espanyoles. Fer-se tan famós va canviar la vida d’aquest andalús radicalment gràcies a publicar un vídeo d’ell cantant a Youtube que va viralitzar-se. Ell ha deixat de ser anònim i ha guanyat moltíssims diners, però què passa amb la seva família? Ell sempre ha estat molt hermètic pel que fa a la seva vida privada, de la que pràcticament no sabem res més enllà de l’homosexualitat que va voler revelar en un vídeo que va generar moltíssims aplaudiments.

Els familiars de l’artista també van veure canviada la seva rutina quan va començar a fer-se més i més famós. Una de les persones que més canvi ha experimentat ha estat Casilda, la germana de Pablo Alborán. En diverses entrevistes que ha concedit, sempre ha agraït el suport que li han donat els dos germans, però en especial ella. La primogènita, dotze anys més gran que el cantant, va estudiar Filosofia però treballa com a dissenyadora d’interiors des de fa anys.

Divinity ha donat més detalls sobre la germana menys coneguda de Pablo Alborán, una dona que va renunciar a un somni per ell: “Ella tenia plaça per estudiar Periodisme a França, però va renunciar-hi en veure’s acomiadar-se del petit Pablo a l’aeroport perquè volia veure’l créixer i no perdre’s les etapes que li faltaven”. Ell, en conèixer aquesta història anys després, s’hauria sentit molt malament: “Ella va deixar passar la seva oportunitat per estar amb mi i jo, en canvi, no vaig dubtar en pujar al tren de la música quan tot va disparar-se”.

La germana de Pablo Alborán va canviar de vida per ell | Instagram

Pablo Alborán i la germana interiorista, molt units després de moments dolents

La seva relació és molt estreta, segons reconeix ell mateix, encara que no sempre ha estat així. Recorda que el 2015 van enfadar-se, de fet, quan ell va tornar a Màlaga a descansar durant l’aturada que va necessitar fer pel fort estrès que sentia: “Justament quan ell tornava a casa, la germana va traslladar-se a Alacant amb el marit i les filles. El músic va indignar-se amb la decisió i li va recriminar que marxés justament quan ell hi tornava”, expliquen al mitjà de Mediaset. Ella, en aquell moment, li hauria fet veure que ell també va marxar d’Andalusia quan va començar a ser famós i que mai no li ho havia recriminat.

Actualment, com dèiem, la germana de Pablo Alborán es dedica al món de la decoració d’interiors. En el seu perfil d’Instagram mostra que ha fet diverses feines a la casa del germà, la que ha decorat en bona part. Dos germans molt units que farien l’impossible per ajudar-se mútuament.