Vicente Vallés parla de la rivalitat amb la dona, competència a televisió

Vicente Vallés està al capdavant de l’informatiu més vist a Espanya cada nit, el d’Antena 3. El periodista ha concedit una entrevista a Joaquín a El Novato en la que assegura que estan contents perquè estan obtenint audiències molt bones: “Portem una etapa molt bona i el telenotícies està funcionant molt bé. També és cert que hi ha hagut altres èpoques molt pitjors… Sempre has d’estar preparat perquè les coses poden deixar d’anar bé en qualsevol moment”.

La batalla de les audiències sempre és dura, hi ha molta competència i les altres cadenes també fan molt bona feina: “En el meu cas, per exemple, tinc un defecte que no aconsegueixo superar. Puc explicar notícies serioses amb facilitat, però em costa molt somriure quan he d’explicar alguna cosa divertida”, ha revelat.

Una de les primeres coses que fa quan es lleva? Precisament rebre el missatge amb les xifres d’audiència de l’últim programa: “És bastant angoixant, la veritat. Veus com ha anat evolucionant la xifra, si la gent ha marxat…”. Té clar que a les cadenes rivals hi ha professionals “magnífics”. El seu referent? Matías Prats: “M’atreveixo a dir que és el mestre de tots nosaltres sense cap mena de dubte”.

Vicente Vallés parla de la rivalitat amb la dona, també presentadora d’Informatius però a Telecinco

Hi ha rivalitat entre els presentadors dels Informatius? “Rivalitat n’hi ha, però també amistat. Amb Pedro Piqueras i Carlos Franganillo ens veiem periòdicament i quedem a sopar molt sovint”, ha revelat. I, tot aprofitant aquest tema, el presentador ho ha tingut fàcil per preguntar-li com viu la rivalitat amb la seva dona. Cal recordar que Vicente Vallés està casat amb la periodista Ángeles Blanco, presentadora dels informatius del cap de setmana a Telecinco.

Vicente Vallés i Ángeles Blanco competeixen en dos informatius rivals | Europa Press

“Treballa en la cadena de la competència, així que sí que hi ha rivalitat. No coincidim en pantalla gairebé mai, però alguna vegada sí si li toca presentar a la nit. Sempre ens gastem bromes amb quina notícia explicarem i ens en riem. En realitat les notícies les amaguem sempre perquè és una barrera infranquejable. Les vegades que hem coincidit, hi ha hagut vegades que m’ha guanyat ella i d’altres que he guanyat jo. Tenim un nen petit que sempre intenta ser diplomàtic, ja que ens diu que ens ha vist a tots dos quan, en realitat, sé que no ens ha vist a cap dels dos perquè és petit i no li interessen les notícies encara”, ha explicat entre riures.

Vicente Vallés, aficionat a la música i al futbol

També ha sorprès que reconegui que no es posa d’acord amb la dona pel que fa al futbol: “Ella és del Reial Madrid mentre que jo soc de l’Atlético de Madrid… Res de tot això no ajuda, ho he de reconèixer. Parlem poc de futbol a casa“.

El miércoles, @VicenteVallesTV se sinceró con @joaquinarte sobre los “piques” con su pareja por las audiencias: “A veces me ha ganado ella y otros he ganado yo”. 😂#JoaquinElNovato

▶️ https://t.co/ARWWlGyuo6 pic.twitter.com/MZ03hYmh0k — JoaquinElNovato (@JoaquinElNovato) December 9, 2022

Un altre dels secrets que ha tret a la llum en aquesta entrevista tan personal té a veure amb una de les seves aficions, a la música: “M’apassiona el rock i m’encanta ACDC. M’hagués encantat dedicar-m’hi professionalment, com també al món del futbol, però mai no vaig tenir talent suficient”. Una entrevista en la que el conegut presentador ha obert la porta a parlar de la seva vida privada, el que no acostuma a fer pràcticament mai. Hermètic i gelós de la seva intimitat, gràcies a Joaquín ha acabat mostrant la vena més simpàtica en un programa de televisió fora dels platós dels informatius en els que ha de ser seriós i molt professional. A partir d’aquí, de ben segur que molts dels fans aplaudeixen que s’hagi deixat portar una mica per variar.