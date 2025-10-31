Les aparicions televisives de Paz Padilla mai deixen ningú indiferent. Només posar un peu a sobre de l’escenari del teatre on es grava La Revuelta, David Broncano sabia que tindria un programa més aviat curiós. Com si fos un huracà, l’actriu ha revolucionat els assistents que es miraven incrèduls l’energia de Paz Padilla. L’entrevista, que buscava promocionar la seva nova pel·lícula Cuerpos locos, on comparteix pantalla amb altres membres de La Revuelta com Ricardo Castella i Antonio Resines, ha quedat en un segon pla per l’energia desbordant de l’andalusa.
La seva entrada al teatre ha estat triomfal, carregada de bosses i capses amb els regals per al presentador i anomenant molts temes a la vegada. “Hi ha molts estímuls”, ha expressat el presentador, que no era conscient del gir de guió que estava a punt de presenciar.
Paz Padilla descol·loca David Broncano i converteix el programa en un confessionari d’amor
Paz Padilla ha fet i desfet com ha volgut, si més no, el públic també ha accedit a estirar el fil i participar de les dinàmiques de l’actriu, que ha parlat de la seva nova pel·lícula. Abans, però, ja havia tingut temps de posar-se a saltar, ballar i fer una mica de perreo contra el terra.
Paz Padilla ha fet de tot. Un dels seus regals per al presentador era un tomàquet del seu hort, que Broncano ha començat a menjar davant l’actriu.
🌪️ Un huracán llamado Paz Padilla. Imparable. No se puede contener a un animal televisivo. #LaRevuelta pic.twitter.com/1B6rWEEnNB— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 30, 2025
També ha tingut temps de recordar una anècdota del rodatge amb Miguel Ángel Revilla, que també forma part de la pel·lícula. De fet, va ser durant el rodatge d’una escena quan va rebre la trucada en què l’avisaven que Joan Carles de Borbó l’havia demandat per “expressions injurioses”. “Va perdre el cap i després va costar-li moltíssim”, ha explicat l’actriu a La Revuelta.
També ha recordat el rodatge amb Ricardo Castella, a qui anomenen “l’home d’una presa“, perquè és capaç de fer les seves escenes a la primera. Ara bé, el moment de màxim descontrol l’ha protagonitzat parlant de l’amor i de la facilitat que té per dir “t’estimo”. Per demostrar que és molt “fàcil i econòmic”, ha agafat un micròfon per saber quantes persones del públic no li havien dit mai ‘t’estimo’ als seus pares. Una de les noies de la primera filera ha explicat que no ho havia fet mai i Paz Padilla ha decidit que volia arreglar-ho.
Paz Padilla transforma ‘La Revuelta’ en un programa del cor
L’actriu ha demanat a la jove que truqués en directe la seva mare per dir-li que l’estimava. David Broncano, des de l’escenari, s’ha mirat atònit la situació, veient que ara qui dirigia l’entrevista era la seva convidada. Paz Padilla ha volgut xerrar amb els pares per saber com se sentien després de les paraules de la seva filla, però l’interrogatori no s’ha acabat aquí, perquè també volia saber per què ella no els ho havia dit mai. “Benvinguts a Telecinco!”, ha dit Broncano veient com la seva escaleta se n’anava en orris.
Paz Padilla no n’ha tingut prou amb un testimoni i ha continuat buscant persones que volguessin dir algunes paraules als seus éssers estimats. La cara del presentador? Un quadre total. “L’amor és molt bonic, és l’única cosa que treu la por, la tristesa i l’angoixa”, ha expressat al final la intèrpret després de recórrer el teatre amb un micròfon buscant veus i confessions com si fos un programa del cor. Tot plegat, una escena esbojarrada i sense control que ha relegat David Broncano a un segon pla davant una convidada imparable.