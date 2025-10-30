Joan Carles parla, per primera vegada, de la mala relació amb Letícia

Joan Carles de Borbó tenia ganes de parlar i vaja si ho ha fet, tenint en compte tot el que ha deixat anar per la boca en l’entrevista que acaba de concedir a Le Figaro per promocionar les seves memòries. Per primera vegada, el rei emèrit espanyol ha reconegut que té “mala relació” amb Letícia i n’ha donat detalls en unes declaracions que suposen tota una bomba. I què ha dit exactament? El titular és el següent: “Admeto que hi ha un desacord personal entre nosaltres“.
Aquesta és una manera bastant elegant de dir que tenen mal rotllo, exacte, però ha donat encara més detalls de què va passar entre ells perquè les coses hagin acabat tan malament: “Hi ha distància entre nosaltres i això no ha ajudat a la cohesió de les nostres relacions familiars“. De fet, Joan Carles confirma que “mai no hi ha hagut bona sintonia” entre ells. Era un rumor estès, però per primera vegada ha estat un dels dos qui ha donat la raó a les xafarderies.
No content amb això, també ha carregat contra el seu fill. Felip no quedarà gaire content en llegir què diu el seu pare, qui l’acusa de ser “molt fred” quan va forçar-lo a abandonar el país quan van sortir a la llum els seus negocis més tèrbols: “Entenc que, com a rei, ha de mantenir una postura ferma. Ara bé, vaig patir per la seva insensibilitat“. Pam.
I té paraules cap a la seva dona? Doncs també, ja que lamenta que Sofia de Grècia no l’hagi visitat “ni tan sols una vegada” a Abu Dhabi. Però què s’esperava? En aquesta mateixa entrevista parla obertament de la seva amant Corinna, de fet: “Va ser un error que lamento profundament”, diu. I una altra part que ha generat curiositat? La que té a veure amb un altre rumor, el que el relacionava amb Lady Di. Ara, després de molts anys, Joan Carles nega haver tingut res amb ella: “No vaig tenir cap relació amb Diana, era freda, taciturna i distant“.
Joan Carles parla del seu funeral en unes declaracions bomba
En una altra part d’aquesta extensa entrevista, el rei emèrit afronta la seva futura mort i el funeral que hauran de preparar. Tenint en compte com l’han fet fora del país, tem que no es faci la gran cerimònia que creu que mereixeria: “Quan arribi la meva hora, arribarà. Llavors podran fer el que vulguin amb mi… Hi ha algun pla per al meu funeral? No ho sé”, reconeix.
Costa de creure, però Joan Carles manté que l’han apartat d’aquesta conversa: “Sé que la volta dels reis a El Escorial és plena, però hi ha espai per construir-ne una altra. Què decidirà el govern espanyol? És tot a les seves mans“.