La mare de Letícia, promesa als 73 anys: quant costa l’anell de diamants?

Paloma Rocasolano ha confirmat, sense voler-ho, el seu compromís amb Marcus Brandler. La mare de Letícia surt, des de fa quatre anys, amb aquest empresari discret que no ha volgut parlar mai amb la premsa. El padrastre de la monarca espanyola s’ha guanyat el cor de tota la família, pel que expliquen fonts properes a la revista ¡Hola!. El conviden a totes les celebracions familiars i té molt bona relació amb totes les Ortiz, pel que es veu. Li ha demanat que es casi amb ell, doncs, als 73 anys? Diuen que no, però sí que ha volgut tenir un gest que confirma que aquesta relació és “de per vida“: “No hi ha boda, en absolut, però sí que la seva relació està més que consolidada”.
A Paloma l’hem vist, recentment, en la cerimònia d’entrega dels Premis Princesa d’Astúries. Ben guapa i arreglada per a l’ocasió, a molts els va passar per alt el complement nou que duia a la mà. Ara bé, la revista va fixar-se en l’anell que duia al dit i ràpidament creixen els rumors sobre un possible compromís. La mare de Letícia sempre ha estat molt discreta i resulta estrany que no s’hagi tret l’aliança en aquest esdeveniment, però per descuit -o no- va deixar-se’l a la mà i això ha confirmat una petició de mà que confirma com de romàntics són.
A la mà esquerra, però en el dit índex com també fa Letícia, ha deixat veure una peça d’alta joieria anomenada l’aliança de l’eternitat. L’entorn de Paloma nega que tingui al cap casar-se una altra vegada, però sí que han decidit segellar el seu amor amb aquest anell “sense necessitat de signatures ni documents oficials”. L’anell en qüestió costaria “entre 5.000 € i 6.000 €“, si fem cas al que diu un expert en joieria a qui han contactat des de Look. Es tracta d’una aliança pavée de diamants amb la base d’or blanc, una peça de molt alta qualitat. Ara bé, en aquesta ocasió també ha deixat veure l’anell que duu a l’altra mà -i que també seria regal d’amor del Marcus-. Aquest sí que es tracta del típic anell de compromís, un solitari d’or blanc i coronat d’un diamant brillant d’uns quants quirats, que podria costar entre 3.000 € i 4.000 € més.
Com és la rutina de Paloma Rocasolano? On viu?
La premsa els ha vist viatjar per Europa i Àsia amb freqüència, a causa dels viatges de negocis que fa ell i als que ella acostuma a acompanyar-lo. I on viuen? Ella no fa més que viatjar entre Múrcia i Madrid, ja que ha trobat el seu retir a la localitat murciana de Los Belones on viu amb aquest empresari. Junts han fet realitat el seu somni de gaudir d’una etapa tranquil·la prop del Mar Menor, envoltats de calma i natura. Ara bé, Paloma continua viatjant amb freqüència a la capital espanyola perquè, encara conserva el seu conegut apartament al centre de la capital, ara ocupat per la seva filla Telma Ortiz després de la seva separació de Robert Gavin Bonnar.
A Múrcia, la vida de Paloma és “senzilla i pausada” diuen a la revista Lecturas. Comença el dia ben d’hora amb passejades per la platja de Las Mulas i després aprofita per fer la compra als comerços locals. Quan algú li pregunta per la seva filla o les seves netes, respon amb educació, però sense entrar en detalls. A casa, Paloma i Marcus gaudeixen d’una rutina serena: “Cuinen junts, llegeixen, escolten música i mantenen el contacte amb els amics“.
Paloma, que va casar-se el 1971 amb el pare de Letícia, va estar casada amb ell gairebé durant tres dècades. El 1998, però, van decidir tallar els seus camins d’una manera amistosa. Ell, de fet, va tornar a casar-se uns anys després i també ha refet la seva vida sentimental.