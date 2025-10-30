La madre de Letizia, comprometida a los 73 años: ¿cuánto cuesta el anillo de diamantes?

Paloma Rocasolano ha confirmado, sin quererlo, su compromiso con Marcus Brandler. La madre de Letizia sale, desde hace cuatro años, con este empresario discreto que nunca ha querido hablar con la prensa. El padrastro de la monarca española se ha ganado el corazón de toda la familia, según cuentan fuentes cercanas a la revista ¡Hola!. Lo invitan a todas las celebraciones familiares y tiene muy buena relación con todas las Ortiz, por lo que se ve. ¿Le ha pedido que se case con él, entonces, a los 73 años? Dicen que no, pero sí ha querido tener un gesto que confirma que esta relación es «de por vida«: «No hay boda, en absoluto, pero sí que su relación está más que consolidada«.

No te lo puedes perder Joan Carles habla, por primera vez, de la mala relación con Letizia

A Paloma la hemos visto, recientemente, en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias. Muy guapa y arreglada para la ocasión, a muchos les pasó desapercibido el nuevo complemento que llevaba en la mano. Ahora bien, la revista se fijó en el anillo que llevaba en el dedo y rápidamente crecieron los rumores sobre un posible compromiso. La madre de Letizia siempre ha sido muy discreta y resulta extraño que no se haya quitado la alianza en este evento, pero por descuido -o no- se la dejó en la mano y esto ha confirmado una petición de mano que confirma cuán románticos son.

En la mano izquierda, pero en el dedo índice como también hace Letizia, ha dejado ver una pieza de alta joyería llamada la alianza de la eternidad. El entorno de Paloma niega que tenga en mente casarse otra vez, pero sí han decidido sellar su amor con este anillo «sin necesidad de firmas ni documentos oficiales». El anillo en cuestión costaría «entre 5.000 € y 6.000 €«, si hacemos caso a lo que dice un experto en joyería a quien han contactado desde Look. Se trata de una alianza pavée de diamantes con la base de oro blanco, una pieza de muy alta calidad. Ahora bien, en esta ocasión también ha dejado ver el anillo que lleva en la otra mano -y que también sería regalo de amor de Marcus-. Este sí se trata del típico anillo de compromiso, un solitario de oro blanco y coronado con un brillante diamante de unos cuantos quilates, que podría costar entre 3.000 € y 4.000 € más.

Así es el anillo de compromiso de la madre de Letizia | Europa Press

En la mano derecha, Paloma lleva otro anillo que le habría regalado Marcus | Europa Press

¿Cómo es la rutina de Paloma Rocasolano? ¿Dónde vive?

La prensa los ha visto viajar por Europa y Asia con frecuencia, debido a los viajes de negocios que él realiza y a los que ella suele acompañarlo. ¿Y dónde viven? Ella no hace más que viajar entre Murcia y Madrid, ya que ha encontrado su retiro en la localidad murciana de Los Belones donde vive con este empresario. Juntos han hecho realidad su sueño de disfrutar de una etapa tranquila cerca del Mar Menor, rodeados de calma y naturaleza. Ahora bien, Paloma continúa viajando con frecuencia a la capital española porque, todavía conserva su conocido apartamento en el centro de la capital, ahora ocupado por su hija Telma Ortiz tras su separación de Robert Gavin Bonnar.

En Murcia, la vida de Paloma es «sencilla y pausada» dicen en la revista Lecturas. Comienza el día bien temprano con paseos por la playa de Las Mulas y luego aprovecha para hacer las compras en los comercios locales. Cuando alguien le pregunta por su hija o sus nietas, responde con educación, pero sin entrar en detalles. En casa, Paloma y Marcus disfrutan de una rutina serena: «Cocinan juntos, leen, escuchan música y mantienen el contacto con los amigos«.

¿Qué se sabe de la nueva vida de la madre de Letizia? | Europa Press

Paloma, que se casó en 1971 con el padre de Letizia, estuvo casada con él casi durante tres décadas. En 1998, sin embargo, decidieron separar sus caminos de una manera amistosa. Él, de hecho, volvió a casarse unos años después y también ha rehecho su vida sentimental.