Juan Carlos de Borbón tenía ganas de hablar y vaya si lo ha hecho, teniendo en cuenta todo lo que ha soltado en la entrevista que acaba de conceder a Le Figaro para promocionar sus memorias. Por primera vez, el rey emérito español ha reconocido que tiene «mala relación» con Letizia y ha dado detalles en unas declaraciones que suponen toda una bomba. ¿Y qué ha dicho exactamente? El titular es el siguiente: «Admito que hay un desacuerdo personal entre nosotros«.

Esta es una manera bastante elegante de decir que tienen mal rollo, exacto, pero ha dado aún más detalles de qué pasó entre ellos para que las cosas hayan acabado tan mal: «Hay distancia entre nosotros y eso no ha ayudado a la cohesión de nuestras relaciones familiares«. De hecho, Juan Carlos confirma que «nunca ha habido buena sintonía» entre ellos. Era un rumor extendido, pero por primera vez ha sido uno de los dos quien ha dado la razón a los chismes.

No contento con eso, también ha cargado contra su hijo. Felipe no quedará muy contento al leer qué dice su padre, quien lo acusa de ser «muy frío» cuando lo forzó a abandonar el país cuando salieron a la luz sus negocios más turbios: «Entiendo que, como rey, debe mantener una postura firme. Ahora bien, sufrí por su insensibilidad«. Pam.

Juan Carlos de Borbón prácticamente no dirigió la palabra a Letizia en el último encuentro público | TV3

¿Y tiene palabras hacia su esposa? Pues también, ya que lamenta que Sofía de Grecia no lo haya visitado «ni siquiera una vez» en Abu Dabi. Pero ¿qué esperaba? En esta misma entrevista habla abiertamente de su amante Corinna, de hecho: «Fue un error que lamento profundamente«, dice. ¿Y otra parte que ha generado curiosidad? La que tiene que ver con otro rumor, el que lo relacionaba con Lady Di. Ahora, después de muchos años, Juan Carlos niega haber tenido nada con ella: «No tuve ninguna relación con Diana, era fría, taciturna y distante«.

Juan Carlos habla de su funeral en unas declaraciones bomba

En otra parte de esta extensa entrevista, el rey emérito afronta su futura muerte y el funeral que deberán preparar. Teniendo en cuenta cómo lo han echado del país, teme que no se haga la gran ceremonia que cree que merecería: «Cuando llegue mi hora, llegará. Entonces podrán hacer lo que quieran conmigo… ¿Hay algún plan para mi funeral? No lo sé», reconoce.

Cuesta de creer, pero Juan Carlos mantiene que lo han apartado de esta conversación: «Sé que la cripta de los reyes en El Escorial está llena, pero hay espacio para construir otra. ¿Qué decidirá el gobierno español? Todo está en sus manos«.