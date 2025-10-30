Manolo García ha estat el convidat d’aquest dimecres 29 d’octubre a La Revuelta. Un dels referents de la música espanyola amb les seves cançons en solitari, però també amb El último de la fila. El grup, que tornarà als escenaris en una nova gira molt especial que passarà per Barcelona el pròxim 2026, s’ha convertit en un referent per a més d’una generació. En tot cas, l’artista català ha aprofitat la seva estada a La Revuelta per promocionar el seu nou disc, Drapaires poligoneros, que anirà acompanyat d’una gira en solitari per “anar escalfant” de cara a la gira d’estadis que farà El último de la fila. Ara bé, bona part del protagonisme se l’han endut els seus regals ben curiosos, les anècdotes d’infantesa i un seguit de reivindicacions molt aclamades pel públic.
El teatre de ‘La Revuelta’, convertit en una granja
Només anunciar el seu nom, els espectadors de La Revuelta han reaccionat de manera molt positiva davant la visita de Manolo García. El cantant català és una de les grans icones de la música i els seus èxits continuen vigents per a moltes generacions. Sigui com sigui, l’artista ha portat bon tros de l’entrevista cap al món rural. Tot i viure a Barcelona, les seves arrels familiars es traslladen a Albacete, i la presència del món rural ha estat molt present en el seu discurs, defensat l’agricultura i les explotacions ramaderes petites. Els seus regals per a David Broncano, per tant, han anat de bracet amb el tema.
Cada convidat que passa per La Revuelta acostuma a complir amb una de les màximes del programa: portar regals per al presentador. Poden ser d’allò més esbojarrats i en aquesta segona temporada es continuen veient objectes ben divertits. Manolo García, parlant d’aquest món rural, ha decidit regalar-li una ovelleta a David Broncano.
Es posible que hoy haya sido el día de mejor nivel de regalos. Lo gordo y lo fino 🖌️— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 29, 2025
Manolo es el mejor #LaRevuelta @manologarciacia pic.twitter.com/6Ku7jQq7IE
Això sí, era de joguina i es movia tota sola gràcies a un motor. En cas que la vulgui treure a passejar per Madrid també podria fer-ho perquè l’ovella porta una corretja. Un regal ben complet.
La broma amb les ovelles no s’ha quedat aquí, perquè García tenia més regals per al programa. Un membre de l’equip de La Revuelta ha entrat a l’escenari amb una cistella plena d’ovelles de peluix, que han acabat repartides i llançades pels protagonistes cap al públic del teatre. En aquest sentit, Manolo García ha recordat algunes anècdotes d’infantesa i la vida al poble. “El meu pare caçava ocellets per a menjar, coses de poble”, ha indicat l’artista. “Quan era nen de camí a l’escola hi havia un estany i els nens hi tiraven pedres per tocar les granotes”, ha recordat l’artista sobre una anècdota amb el seu germà. Tot i això, Broncano ha matisat que “no tot és idíl·lic en la vida rural”, recordant alguns problemes que ha patit el seu germà per aquest fet.
Les condicions de la població i la queixa davant la IA
Manolo García no ha deixat ningú indiferent a La Revuelta. L’entrevista, en què s’ha negat a respondre les Preguntes Clàssiques generant reflexions i parlant de la Bíblia, ha navegat entre temes actuals, com la seva preocupació per les condicions de vida i feina de la població. “La gent no és feliç, està fotuda, el nivell de vida està per sobre dels sous. La vida és com un partit de futbol en el qual tots volem tirar a porteria. Però ha d’haver-hi un àrbitre que posi ordre perquè la cosa sigui justa, correcta, i que jugui tothom”, ha expressat.
Manolo García tiene algo más que decir.— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 29, 2025
"La gente no es feliz. Si la vida es un partido de fútbol, tiene que haber un árbitro para que sea justo y que juegue todo el mundo. ¿Qué es esto que la gente joven no se pueda independizar?"
"No quiero ver más políticos. ¿Tú quieres… pic.twitter.com/qLwGP3iwkz
També ha abordat un tema cada cop més actual, com és la intel·ligència artificial. “L’ésser humà sempre ha utilitzat les mans i ara volen que el facin tot les màquines”. I com veu favorable l’ús de la IA? “Per a la medicina, per pal·liar dolor i evitar patiment, però no perquè la gent faci fortuna i fer fora treballadors“, ha expressat l’artista. Sigui com sigui, Manolo Garcia tornarà als escenaris aviat, en un preludi musical que escalfarà motor de cara a la gira de El último de la fila.