Salen a la luz las nuevas inversiones de David Broncano y Silvia Alonso

David Broncano se ha convertido en uno de los nombres de actualidad. El presentador de La Revuelta encara su segunda temporada en RTVE y continúa llenando titulares con sus entrevistas alocadas y comentarios hilarantes. Su lucha por las audiencias con El Hormiguero es uno de los grandes monotemas, pero su vida personal también ha comenzado a adquirir cierto relieve mediático. El comunicador lleva años saliendo con Silvia Alonso, una actriz muy prolífica que esta temporada ha protagonizado dos producciones muy bien recibidas. Una de ellas es la serie de Disney+ Ladrones: La tiara de Santa Águeda, que protagoniza con Álex Gonzalez, y recientemente la nueva temporada de la serie La Caza. Es evidente que ambos están triunfando y, por eso, no sorprende que hayan decidido ampliar su proyecto vital con unas inversiones inmobiliarias.

David Broncano y Silvia Alonso compran una nueva propiedad en Ávila

Ha sido Vanitatis quien ha sacado a la luz esta información, porque la pareja adquirió hace un par de meses una vivienda unifamiliar en la provincia de Ávila. Se trata de una zona muy cercana a Madrid que les permite salir de la rutina y el tráfico de la gran ciudad. De hecho, no es la primera propiedad que adquiere la conocida pareja al sur de Ávila: es la tercera que compran en poco más de un año. ¿Qué detalles han salido a la luz de esta nueva vivienda? No les faltará espacio porque la casa está dividida en dos plantas, más de 300 metros cuadrados construidos y un terreno de 4.500 metros cuadrados.

¿Cómo es la nueva casa que han comprado David Broncano y Silvia Alonso? | Europa Press

Las propiedades de la pareja

Según la información que ha llegado desde la citada revista, David Broncano y Silvia Alonso ya habían adquirido una vivienda y un solar en el año 2024 que está al lado de la nueva casa. Así que por ahora, «ya tienen más de una hectárea al sur de la provincia de Ávila». Se trata de una zona de naturaleza y montaña, un lugar idílico para una de sus actividades de ocio que comparten, las rutas y el deporte. Desde su residencia podrán acceder a espacios como la sierra de Gredos o embalses como el de Burguillo. No ha salido a la luz las cifras de la inversión, aunque El Economista cifraba que esta primera mansión que habían adquirido en el año 2024 oscilaba en una inversión de entre un millón y medio y dos millones de euros.

El patrimonio del presentador de RTVE en Madrid

Más allá de estas inversiones en pareja, David Broncano también es propietario de dos áticos situados en un edificio madrileño del centro. Los adquirió en el año 2021 que entre ambos suman más de 70 metros cuadrados de terraza y 170 metros cuadrados de espacio. Sea como sea, parece que la pareja sabe gestionar bien su patrimonio y amplía sus proyectos de futuro.