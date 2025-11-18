David Broncano siempre ha presumido de ser muy buen jugador de tenis. Además de su pasión por los deportes al aire libre y las excursiones de montaña -una actividad que practica mucho con su pareja, la actriz Silvia Alonso-, este lunes ha recibido la visita de una de sus exparejas más famosas, la tenista Paula Badosa. La catalana mantiene muy buena relación con el presentador de La Revuelta, y así lo ha demostrado con un regalo muy curioso que ha provocado más de una broma durante el programa.

El regalo de Paula Badosa para David Broncano en ‘La Revuelta’

La entrevista de Rosalía en La Revuelta sigue muy presente y Paula Badosa ha aprovechado para enviar una indirecta a su ex haciendo referencia a una de las canciones del disco. La Perla es el tema más reivindicativo de Lux, que parece haber sido escrito para una expareja de la que no guarda buen recuerdo, y se ha convertido en uno de los himnos del despecho. Paula Badosa ha aplaudido esta canción que podría haber dedicado a su última expareja, el también tenista Stefanos Tsitsipas. De hecho, ha felicitado a Rosalía por el disco y «sobre todo por la canción de La Perla«, antes de confirmar públicamente la ruptura con Tsitsipas. «Ahora que estoy soltera queréis saber, ¿eh?”, ha expresado antes de responder las preguntas clásicas.

En todo caso, la relación como expareja entre Paula Badosa y David Broncano se ha convertido en una bonita amistad y esto se ha notado muchísimo durante la entrevista. De hecho, uno de los momentos más divertidos ha sido el regalo que ha traído la deportista. Recordando de nuevo la entrevista de Rosalía en la que Broncano presumió de haber entrenado a una tenista profesional, Paula Badosa ha recuperado una fotografía de un entrenamiento de ambos juntos con una dedicatoria.

Es que menuda tirada de rollo se marcó Broncano con Rosalía. Menos mal que ha venido @paulabadosa para aclararlo#LaRevuelta pic.twitter.com/PDQmgxzWAD — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) 17 de noviembre de 2025

«Cómo te tiraste el rollo de que me habías entrenado, que quede claro que sí», confirmó Badosa antes de entregarle esta fotografía enmarcada con una firma.

El regal de Paula Badosa per a David Broncano | RTVE.

«Yo no quiero tirarme nunca el rollo, pero es verdad que cuando te conocí estabas en el número 90 y tantos y gracias a mi coaching pasaste al número 2, de nada», bromeó Broncano tras abrazarla con afecto. Parece que se puede tener una relación divertida con un ex.

Com ha estat la visita de Paula Badosa a ‘La Revuelta’? | RTVE

Aun así, el hecho de haber entrenado con una de las mejores tenistas del mundo no ha evitado que el programa haga bromas con el coaching de Broncano, mostrando un vídeo en el que el andaluz sólo se encargaba de lanzarle las pelotas para que ella pudiera practicar el servicio de tenis.

Broncano se piensa que le hace entrenador el haber tirado dos bolas a una de las mejores tenistas del planeta. Anda flipao #LaRevuelta @paulabadosa pic.twitter.com/7xpP6dGQDz — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) 17 de noviembre de 2025

Paula Badosa confirma la ruptura con Stefanos Tsitsipas

La buena relación entre David Broncano y Paula Badosa ha estado muy presente durante la entrevista y esto se ha demostrado también a la hora de hacer las preguntas clásicas. Dos cuestiones que hacen en cada entrevista para saber el dinero que tienen los famosos en el banco y una cifra de relaciones sexuales en los últimos treinta días. En cuanto al patrimonio, Badosa ha expresado que «sigue teniendo más dinero que Broncano». «¿Se sabía mediáticamente que estás soltera?», quiso saber después el presentador. «No lo he dicho, pero ha salido que estoy soltera. La cosa no es increíble, pero tampoco está fatal. Estoy soltera, ¿os ha quedado claro?», bromeó la deportista. En conjunto, una entrevista muy divertida que confirma la relación de amistad que tienen entre ellos a pesar de haber sido pareja hace unos años.