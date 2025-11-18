David Broncano sempre ha presumit que és molt bon jugador de tenis. A més a més de la seva passió pels esports de natura i les excursions de muntanya -una activitat que practica molt amb la seva parella, l’actriu Silvia Alonso-, aquest dilluns ha rebut la visita d’una de les seves exparelles més famoses, la tenista Paula Badosa. La catalana manté molt bona relació amb el presentador de La Revuelta i així ho ha demostrat amb un regal molt curiós que ha provocat més d’una broma durant el programa.
El regal de Paula Badosa per a David Broncano a ‘La Revuelta’
L’entrevista de Rosalía a La Revuelta continua ben present i Paula Badosa ha aprofitat per enviar un dard al seu ex fent referència a una de les cançons del disc. La Perla és el tema més reivindicatiu de Lux, que sembla que l’ha escrit per a una exparella a qui no guarda un bon record, i s’ha convertit en un dels himnes del despit. Paula Badosa ha aplaudit aquesta cançó que podria haver dedicat a la seva darrera exparella, el també tenista Stefanos Tsitsipas. De fet, ha felicitat Rosalía pel disc i “sobretot per la cançó de La Perla“, abans de confirmar públicament la ruptura amb Tsitsipas. “Ara que estic soltera voleu saber, eh?”, ha expressat abans de respondre les preguntes clàssiques.
En tot cas, la relació com a exparella entre Paula Badosa i David Broncano s’ha convertit en una bonica amistat i això s’ha notat moltíssim durant l’entrevista. De fet, un dels moments més divertits ha estat el regal que ha portat l’esportista. Recordant de nou l’entrevista de Rosalía en què Broncano va presumir d’haver entrenat una tenista professional, Paula Badosa ha recuperat una fotografia d’un entrenament de tots dos junts amb una dedicatòria.
Es que menuda tirada de rollo se marcó Broncano con Rosalía. Menos mal que ha venido @paulabadosa para aclararlo#LaRevuelta pic.twitter.com/PDQmgxzWAD— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 17, 2025
“Com et vas tirar el rotllo que m’havies entrenat, que quedi clar que sí”, ha confirmat Badosa abans d’entregar-li aquesta fotografia emmarcada amb una signatura.
“Jo no vull tirar-me mai el rotllo, però és veritat que quan et vaig conèixer estaves al número 90 i tants i gràcies al meu coaching vas passar al número 2, de res”, ha fet broma Broncano després d’abraçar-la amb afecte. Sembla que es pot tenir una relació divertida amb un ex.
Això sí, el fet d’haver entrenat amb una de les millors tenistes del món no ha evitat que el programa faci broma amb el coaching de Broncano, ensenyant un vídeo en què l’andalús només s’encarregava de tirar-li les pilotes perquè ella pogués practicar el servei de tenis.
Broncano se piensa que le hace entrenador el haber tirado dos bolas a una de las mejores tenistas del planeta. Anda flipao #LaRevuelta @paulabadosa pic.twitter.com/7xpP6dGQDz— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 17, 2025
Paula Badosa confirma la ruptura amb Stefanos Tsitsipas
La bona relació entre David Broncano i Paula Badosa ha estat molt present durant l’entrevista i això s’ha demostrat també a l’hora de fer les preguntes clàssiques. Dues qüestions que fan en cada entrevista per saber els diners que tenen els famosos al banc i una xifra de relacions sexuals en els últims trenta dies. Pel que al patrimoni, Badosa ha expressat que “continua tenint més diners que Broncano”. “Se sabia mediàticament que estàs soltera?”, ha volgut saber després el presentador. “No ho he dit, però ha sortit que estic soltera. La cosa no és increïble, però tampoc està fatal. Estic soltera, us ha quedat clar?”, ha fet broma l’esportista. Tot plegat, una entrevista molt divertida que confirma la relació d’amistat que tenen entre ells tot i haver estat parella fa uns anys.