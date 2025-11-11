Aquest dilluns 10 de novembre ha estat un dia d’alta intensitat pel que fa a la graella televisiva del prime time. Més enllà dels rivals habituals com poden ser La Revuelta o El Hormiguero, s’hi sumaven l’estrena de la nova temporada de Crims a TV3, la gala d’Operación Triunfo i una nova entrega de La isla de las tentaciones. Ara bé, després d’anunciar de manera oficial la seva visita a La Revuelta, l’expectació era màxima per saber com David Broncano conduiria l’entrevista amb Rosalía. La batalla per l’audiència a Catalunya la va guanyar Carles Porta amb Crims, però La Revuelta va obtenir també un molt bon resultat.
L’artista de Sant Esteve Sesrovires és el nom del moment després de sortir a la llum el seu quart àlbum d’estudi, Lux. Un disc totalment diferent del que ha fet abans, amb 18 cançons i 13 idiomes que donen vida a un projecte creat durant tres anys. Rosalía esdevé un canal directe amb la seva fe i espiritualitat més mística, però sense deixar estar temes tan clars com l’amor, la traïció, la reivindicació o la mort de la mateixa artista. Per celebrar aquesta nova etapa i en la seva primera entrevista després de sortir al Telediario de La 1, Rosalía s’ha decantat per programa de David Broncano, que no ha deixat ningú indiferent.
Una reunió de veïns plena de famosos
Feia dies que s’havia començat a parlar de la possible visita de la intèrpret de Berghain a La Revuelta. Primer, perquè suposaria que la catalana havia triat el show de Broncano abans que el de Pablo Motos, un fet que els ajudaria a sumar-se un punt en la batalla pels convidats i les audiències. Abans de presentar-la, però, tenien una sorpresa preparada pels espectadors. Jorge Ponce -un dels directors- i David Broncano sortien del teatre per dirigir-se al portal d’un edifici del costat, on els esperava una reunió de veïns plena de famosos d’allò més diferents: Carmen Machi, Alexia Putellas, Javier Calvo, Pedro Almodovar o Estopa eren alguns dels noms que es preparaven per a l’entrada de l’artista del moment en un sketch surrealista que prometia un programa carregat de sorpreses.
🏠 Acta Junta General Extraordinaria de La Revuelta— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 10, 2025
ORDEN DEL DÍA
1. La vecina que canta
2. La pelota
3. El tonto del bombo
Asistentes:
Pedro Almodóvar
Alexia Putellas
Manuela Carmena
Maria Escoté
Javi Calvo
Joan Pradells
La Zowi
Carmen Machi
Estopa
Rosalía pic.twitter.com/w4e7CrhKD4
Bogeria per aconseguir un tros de pastís preparat per l’artista
L’entrevista començava amb l’entrega del regal de la convidada per al presentador. En el seu cas, Rosalía va decidir convertir-se en pastissera i cuinar un pastís enorme que va repartir entre el públic del teatre que no va deixar de cridar i aplaudir cada cop que Rosalía obria la boca per parlar. Ella mateixa va encarregar-se de repartits el trosset entre els assistents, que intentaven com podien fer-se amb algun mos de la creació de la jove.
El detall és que sota el pastís s’hi trobava el regal per a Broncano, un plat que commemorava la seva reunió a La Revuelta, amb una imatge d’ella i del presentador envoltat d’un cor, a més a més del nom de l’àlbum.
Un pols amb el presentador, samarretes amb dedicatòria i un missatge sobre la filtració
Durant l’entrevista, Rosalía s’ha mostrat molt somrient i agraïda per l’afecte del públic i fins i tot s’ha animat a fer un pols en directe amb David Broncano per mostrar els efectes d’anar el gimnàs els darrers tres anys, i ha interpretat unes estrofes del tema La Perla, la cançó que molts fans han trobat indirectes per a Rauw Alejandro.
🎤 Rosalía canta LA PERLA, nuevo tema de “LUX” #Larevuelta pic.twitter.com/6LZUGCxgX5— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 10, 2025
També ha parlat sobre el seu nou disc, Lux, que ha fet la volta al món i que des del seu llançament el passat 7 de novembre és un dels temes de conversa habituals. De fet, David Broncano ha fet broma dient que podria haver-lo sentit abans de la publicació perquè ell compta com a premsa i li ha demanat que el pròxim l’enviï per correu electrònic. Rosalía, de pressa, ha dit que no, que per email no “perquè després es filtren coses”. “Em van dir que estava a Telegram”, ha explicat sense entrar en més detalls sobre la filtració completa del seu disc dos dies abans de l’estrena oficial.
Tampoc ha tingut cap mena de problema per respondre les preguntes clàssiques, els diners al banc i les relacions sexuals en els últims 30 dies. Pel que fa al patrimoni, ha dit que “no es pot queixar” i que “està molt agraïda”. Sobre les relacions sexuals, ha sorprès dient que era “un zero” i que feia temps que estava “fent celibat”.
No sabemos qué puntuación recibe despertarse de un sueño con la sensación de haber tenido un orgasmo 🤔 #LaRevuelta pic.twitter.com/fkmwKGzE2V— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 10, 2025
Qui ha guanyat les audiències a Catalunya? ‘El Hormiguero’ o ‘La Revuelta’?
L’entrevista de Rosalía ha estat extensa i plena de moments molt divertits, però entre els dos rivals dels programes d’entreteniment amb famosos com són El Hormiguero i La Revuelta, qui s’ha endut la victòria? A Catalunya no ha estat ni Motos ni Broncano, sinó que el vencedor és Carles Porta. Segons les dades de Kantar Media, l’empresa que s’encarrega de mesurar les audiències en les emissions lineals, l’estrena de Crims amb la primera part del cas de El doble crim de Bellvitge ha aconseguit 388.000 espectadors i un 20,4% de quota de pantalla. Això sí, David Broncano es va cruspir les audiències de El Hormiguero, amb un 17,7% de quota de pantalla i 320.000 espectadors de mitjana. Què va fer El Hormiguero amb la visita en solitari d’Andy, el cantant d’Andy y Lucas? Va quedar-se amb un 6,8% de share i 123.000 espectadors de mitjana. En l’àmbit de les audiències espanyoles, La Revuelta també va quedar per davant de El Hormiguero, amb un 20,5% i 2.743.000 espectadors davant el 15,3% i 2.046.000 espectadors del programa de Pablo Motos, segons publicar verTele. Ho celebrarà La Revuelta en l’emissió d’aquest dimarts? Caldrà esperar per saber-ho.